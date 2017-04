Johaug får snakke norsk i CAS-høringen

ANNONSE

Teamet rundt Therese Johaug sørger for tolk i CAS-høringen mot den dopingdømte langrennsløperen for å minimere sjansen for misforståelser, melder VG.

- Vi vil sørge for nødvendige translatørtjenester som sikrer at Johaug og CAS (Idrettens voldgiftsrett) forstår hverandre fullt ut, bekrefter advokat Christian B. Hjort overfor avisen.

Denne løsningen velges også for at Therese Johaug skal unngå unødvendig stress i en allerede svært krevende situasjon. Dersom dommerne vil stille langrennsstjernen spørsmål, blir svarene hennes simultanoversatt til engelsk.

Martin Johnsrud Sundby, som var i høring i CAS i Lausanne for snart et år siden, valgte ikke en løsning med tolk. Da foregikk høringen på engelsk.

Det er Det internasjonale skiforbundet (FIS) som har anket Johaugs dom på 13 måneders utestengelse inn til Idrettens voldgiftsrett. Det er foreløpig ikke klart når høringen finner sted, men det må skje innen november.

Johaug avla en positiv prøve for det ulovlige stoffet clostebol i september i fjor. Det fikk hun i seg ved å bruke kremen Trofodermin mot en solforbrent leppe.

