Johaug forklarte seg i CAS: - Hun var veldig fornøyd

Artikkelen oppdateres etter tirsdagens høring!

LAUSANNE/OSLO (NTB/Nettavisen): Det forklarte hennes manager Jørn Ernst i lunsjpausen i tirsdagens høring i CAS.

Ernst kunne fortelle pressen som hadde ventet i flere timer i regnværet utenfor CAS's lokaler i Lausanne at den norske langrennsstjernen var fornøyd med det hun fikk sagt til dommerne som skal avgjøre saken.

- Therese fikk forklart seg godt og hun føler det gikk veldig fint, sier Ernst.

- Nå har jeg ikke snakket veldig mye med henne, men det har gått veldig fint. Hun var veldig fornøyd og Christian (Hjort) var også veldig fornøyd.

Ernst forteller at Johaug synes det var enklere å forklare seg i CAS enn det var på Ullevaal Stadion foran domsutvalget til Norges Idrettsforbund tidligere i år.

- Nå visste hun litt mer hva det her var. Hun har vært gjennom det en gang før og var veldig godt forberedt. Hun sa til meg at det gikk veldig greit og ikke så skummelt som hun fryktet på forhånd, forteller Ernst.

- Det er en veldig glad jente der inne nå. Hun var superfornøyd med å være ferdig. Hun var også veldig godt forberedt, så vi har fått igjen for de gode forberedelsene vi har hatt, forklarer manageren.

Bendiksen forklarte seg

Tidligere landslagslege Fredik S. Bendiksen var kalt inn som vitne i saken, og har også avgitt sin forklaring i CAS tirsdag.

Han har tidligere bekreftet at det var han som ga Johaug medikamentet Trofordermin som førte til at hun avla den positive dopingprøven i fjor.

Bendiksen forteller tirsdag ettermiddag at han er fornøyd med det han fikk forklart i høring i Lausanne.

- Nå har jeg forklart meg til CAS og er fornøyd med det. Jeg fikk frem alle detaljer i saken, sier Bendiksen til pressen uten for CAS's lokaler.

- Jeg oppfattet prosessen som profesjonell og ordentlig. Jeg synes det var helt greie forhandlinger, forteller den tidligere landslagslegen.

Bendiksen skal ha forklart seg i 1 time og 25 minutter.

- Dette er en sak som har pågått over lang tid. Det er klart at det er godt å ha kommet dit vi er i dag, så får vi håpe at fornuften seirer her til slutt. Jeg håper at Therese får starte i OL, sier Bendiksen.

Nå skal det være lunsj frem til klokken 14.00, før behandlingen av saken fortsetter utover ettermiddagen.

Det er ventet at Johaug møter pressen når tirsdagens høring er avsluttet.

Ankom CAS tirsdag morgen

Litt over klokken 9:00 tirsdag morgen dukket den norske langrennsstjernen opp ved CAS's lokaler i Lausanne i Sveits for å delta på høringen i dopingsaken mot henne.

Den norske langrennsstjernen forklarte seg foran dommertrioen Romano F. Subiotto, Jeffrey G. Benz og Markus Manninen som sitter i CAS-panelet og som skal avgjøre hennes endelige suspensjon.

Det er ventet at en dom vil være klar i løpet av sommeren.

FIS anket

Johaug ble tidligere i år dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget til Norges Idrettsforbund (NIF) for bruk av det anabole steroidet clostebol.

28-åringen har forklart at hun fikk i seg stoffet ved bruk av kremen Trofordermin som hun fikk av landslagslege Fredrik Bendiksen for å behandle en sår leppe. Den forklaringen bekreftet også Bendiksen selv.

NIFs domsutvalg trodde på Johaugs historie, men mente at hun likevel ikke var helt uten skyld.

Dommen på 13 måneders utestengelse ble senere anket av Det internasjonale skiforbundet (FIS) som har bedt om en «rimelig forlengelse» av utestengelsen.

Etter at FIS anket, har også Johaug levert inn en motanke som også ble behandlet i CAS tirsdag.

Nå gjenstår det å se hva CAS's dommerpanel kommer frem til. Det er knyttet stor spenning til om Johaug kommer til å rekke OL i Sør-Korea neste år.

Står utestengelsen på 13 måneder vil hun kunne konkurrere igjen i november, men skulle hun få mer enn 15 måneders utestengelse, har hun selv sagt at hun ikke vil rekke OL.

Fakta: Tidslinje for Therese Johaugs dopingsak

Dette er hendelsesforløpet rundt Therese Johaugs dopingsak: * 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom like før midnatt Livigno, der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. * 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaugpå kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. * 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av landslagslege Bendiksen. * 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. * 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funn av ulovlig stoff i urinprøven. * 13. oktober: Johaug og skiforbundet offentliggjorde saken og avholdt pressekonferanse i Oslo. * 19. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge suspenderte Johaug i to måneder som følge av den positive dopingprøven. Det åpnes dessuten egen sak mot Bendiksen. * 27. oktober: Therese Johaug møtte pressen for første gang etter pressekonferansen 13. oktober. * 29. november: Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember: Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.–26. januar. * 16. desember: Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017: Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar: Dopinghøringen avsluttet. Domsutvalget leder Ivar Sølberg varslet at dom i saken ville falle i god tid innen en måned. * 10. februar: Domsutvalget kom med sin dom. Johaug ble utestengt i 13 måneder. * 15. februar: Johaug meddelte i en pressemelding at hun ikke ville anke domsutvalgets avgjørelse. * 16. februar: Antidoping Norge anker heller ikke Johaug-dommen. * 6. mars: Den internasjonale olympiske komité (IOC) anker ikke dommen. * 7. mars: Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Johaug bestemmer seg senere for å levere en motanke til CAS. * 29. mars: Påtalenemnda i Antidoping Norge henlegger saken mot Fredrik Bendiksen. * 6. juni: Den lukkede høringen i Johaugs dopingsak starter hos Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.