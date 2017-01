Johaug kritisk til skiforbundet

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Therese Johaug mener hun har fått for dårlig oppfølging av Norges Skiforbund når det gjelder gjennomføringen av Antidoping Norges kurs «Ren Utøver».

Under høringen onsdag spurte Johaugs advokat Christian B. Hjort om skiforbundet hadde presset på for at hun skulle gjennomføre det.

- Jeg føler at jeg har fått liten oppfølging av skiforbundet på den biten der. Jeg kan ikke huske en beskjed om at jeg skal gjennomføre modul én av «Ren Utøver». Jeg visste knapt at det fantes før vi fikk mail fra forbundet dagen etter pressekonferansen min. Det sto at utøverne måtte gjennomføre «Ren Utøver» innen 48 timer. Derfor gjennomførte jeg det dagen etter pressekonferansen, svarte Johaug.

Hjort påpekte samtidig at ingen andre utøvere på kvinnelandslaget hadde gjennomført «Ren Utøver»-kurset.

Skiforbundet tar selvkritikk

Onsdag ettermiddag sendte Norges Skiforbund ut en pressemelding og tok selvkritikk for manglende oppfølging av «Ren Utøver».

- En ny versjon av «Ren utøver» ble lansert i juni 2015. Vi i langrennsledelsen erkjenner at vi ikke har vært flinke nok til å sørge for at alle utøverne har gjennomført denne siste versjonen, sier Espen Bjervig, administrativ leder i NSF Langrenn.

- Derfor var et av strakstiltakene som ble innført i langrenn 19.oktober i 2016 at alle utøvere skulle gjennomføre dette programmet, sier han videre.

Hevdet at alle gjennomførte i 2015

I oktober i fjor sa landslagssjef Vidar Løfshus følgende til Nettavisen:

- Samtlige utøvere gikk gjennom det i 2015. Det er det samme programmet som ligger der i år (2016), men vi har sendt dem en «reminder» på at de må gjennomføre i år og, sånn at de frisker opp.

- Det er utøverne som får kvittering på at de har vært gjennom det programmet. Nå har vi i alle fall forsikret oss om at alle har vært gjennom. Om det var en, to, tre, fire eller fem som ikke har vært gjennom fram til dags dato, det har jeg ikke oversikt over, men nå har i alle fall alle gjort det.

Nettavisen får opplyst at Ren Utøver er et program med grunnleggende informasjon om doping i form av videosnutter med faktainformasjon og påfølgende spørsmål.