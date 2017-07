Johaug må vente enda lenger på CAS-dommen

Dommen var ventet i starten av august.

- Slik jeg forstår det har CAS meddelt at de har bedt om en fristutsettelse til 18. august, sier Therese Johaugs advokat, Christian B. Hjort til Aftenposten mandag.

6. juni møtte langrennsstjernen til høring i Idrettens voldgiftsdom (CAS). Hun ble tidligere i år dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget i Norges idrettsforbund for bruk av det anabole steroidet clostebol. Dommen ble så anket av Det internasjonale skiforbundet (FIS). Etter høringen i CAS i juni, var det ventet at Johaug skulle få dommen i starten av august.

Nå ser det ut til at hun må vente enda lenger, skriver Aftenposten.

Johaugs advokat ønsker ikke å si hva han tror utsettelsen CAS har bedt om betyr.

- Det må vi bare forholde oss til, sier Hjort til Aftenposten.

Det er knyttet stor spenning til hvorvidt CAS-avgjørelsen etter anken vil ha påvirkning på Johaugs deltakelse i OL i Sør-Korea i februar eller ikke. Dersom hun får mer enn 15 måneders utestengelse har hun selv sagtt at lekene vil gå uten Johaug på startstreken.

Norges skiforbund har tidligere uttalt at Johaug vil gå rett inn på laget når hun er ferdig sonet, og at de håper hun vil være en del av den norske troppen som reiser til Pyeongchang for å kjempe om medaljer.

28-åringen har forklart at hun fikk i seg det forbudte stoffet ved bruk av kremen Trofordermin som hun fikk av landslagslege Fredrik Bendiksen for å behandle en sår leppe. Den forklaringen bekreftet også Bendiksen selv. Hun ble trodd av NIFs domsutvalg, men ble likevel ikke fritatt for all skyld - derav dommen på 13 måneder, som altså ble anket videre av FIS.