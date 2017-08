Johaug-pressekonferanse 12.15 tirsdag

Den norske skistjernen ventes å få dommen i 12-tiden.

Det opplyser manager Jørn Ernst til NRK.

Langrennsstjernen skal møte pressen i Seiser Alm rett etter at hun selv får beskjed om utfallet av CAS-granskingen, og 12.15 er det kalt inn til pressekonferanse.

Der får Norge svaret nasjonen har lengtet etter i lang tid.

Det er knyttet stor spenning til om dommen blir strengere enn utestengelsen på 13 måneder fra Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

Dette er saken til nå og hva som kan skje:

Forklaringen: Johaug får tidlig i september i fjor en sårkrem av daværende landslagslege Fredrik S. Bendiksen. Legemiddelet er innkjøpt på et apotek i Italia. Ingen av de to legger merke til varselmerket «Doping» på pakken. Johaug smører flere ganger et sår på leppen med Trofodermin-kremen.

Dopingprøven: Johaug blir testet hjemme i Oslo senere samme måned i fjor. Både A- og B-prøve er positiv på stoffet clostebol. Det er et anabolt steroid.

Dommen: Johaug blir 10. februar idømt 13 måneders utestengelse av domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

Anken: Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker straffeutmålingen inn for Idrettens Voldgiftsrett (CAS) i mars. Johaug lever også en såkalt motanke til CAS.

Høringen: I juni er Johaug og hennes advokater i Lausanne på en lukket CAS-høring.

CAS-beslutning: Ekspertene er delt i synet på hva CAS faller ned på. Noen mener 12 måneders straff blir resultatet, andre ser for seg 18 eller 16. Det er tilsvarende saker som har gitt kortere og lengre straff enn det Johaug fikk i Norge. I Norge var det relativt lite søkelys på at Johaugikke la merke til «Doping»-merket. Dette kan bli et hovedpunkt for hvordan CAS-panelet (tre medlemmer) vurderer skyldspørsmålet.

OL: Dersom CAS forlenger Johaugs straff til 15 måneder, vil hun kunne delta i OL i Sør-Korea i februar. Blir utestengelsen 16 måneder eller mer, må hun se OL på TV.

Dopingprøver: Johaug er dopingtestet flere ganger både før og etter Trofodermin-saken – uten positivt resultat.

Konsekvensene: Bendiksen tar på seg all skyld og trekker seg når saken blir offentlig. Han får ingen straff fra domsutvalget. Johaug mister ski-VM i Lahti.

Hverdagen: Johaug har trent knallhardt – utenfor landslagsmiljøet – helt siden hun fikk dommen.

Framtiden: Orker hun å fortsette til Seefeld-VM i 2019 om også OL ryker? Ja, det gjør hun. Det har hun klart meldt også de siste dagene.

Tirsdagen: Johaug får meddelt CAS-kjennelsen på et hotell i Seiser Alm i Italia i løpet av morgenen og formiddagen tirsdag. Det er på dette stedet hun i mange år har lagt mye av grunnlaget for sin suksess. Sammen med manager Jørn Ernst holder langrennsesset en pressekonferanse i løpet av dagen – uansett utfall.