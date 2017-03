Johaug sendte gullhilsen til stafettjentene

ANNONSE

De norske gulljentene fra torsdagens stafett fikk en uventet gratulasjonshilsen da de gjestet NRKs studio etter medaljesermonien i Lahti.

Therese Johaug dukket nemlig opp på skjermen med en personlig hilsen til lagvenninnene.

– Hei, jenter! Gratulerer så mye med stafettgullet i dag! Jeg skulle så veldig gjerne ønske at jeg kunne vært med dere i Lahti. Men jeg heier så godt jeg kan hjemmefra, med det norske flagget. Dere har hatt et fantastisk mesterskap så langt. Jeg er utrolig stolt over det dere har prestert. Så jeg vil ønske dere lykke til på den siste distansen på lørdag. Jeg krysser fingrene hjemmefra. Jeg savner dere veldig, sa Johaug.

På påfølgende spørsmål om hvordan det er å sitte sammen som lag etter det som har skjedd i høst, svarte Marit Bjørgen følgende rett etter Johaug-innslaget ble vist:

- Det har vært en tøff høst. Men vi har klart å stå sammen og hatt fokus på de riktige tingene. Vi har vært der for hverandre, sier Bjørgen.

FIKK HILSEN: De norske gulljentene fikk en personlig hilsen fra Therse Johaug torsdag.

Bjørgen har tidligere i mesterskapet måttet tåle kritikk for at hun uttalte at hun vil dele gullmedaljen fra 15-kilometeren med Johaug.

- Den kritikken har jeg ikke fått med meg, men jeg regner med at noen har en mening om det. Jeg står for det jeg sa og kan gjerne si det igjen. Det andre mener får stå på deres regning, sa Bjørgen til Nettavisen tidligere denne uken.

Bjørgen sa videre at hun ville være en god venninne for Johaug.

- Når man ser på det styret som har vært i media etter det med Therese og alt det som har skjedd i det siste, så ventet jeg det at jeg skulle bli kritisert for det. Jeg tenkte på Therese som et menneske og ikke saken i seg selv. Her var jeg bare en god venninne og hadde Therese i mine tanker.

- Jeg har vært med i gamet her lenge og vet hvordan media jobber, så jeg var ikke så veldig overrasket over at det kom kritikk på dette, sier hun.