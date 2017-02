Johaug utestenges i 13 måneder

ANNONSE

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund utestenger Therese Johaug i 13 måneder, som en følge av den positive dopingprøven 28-åringen avla i september 2016. Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol.

Det er en måned mindre enn påstanden inntatt i påtalebegjæringen som ble tatt ut av påtalenemnden i fjor høst.

Dette bekreftes i en pressemelding fra Norges Idrettsforbund.

Johaug er fonøyd med at domsutvalget konkluderte med at det ikke var noen prestasjonsfremmende hensikt bak bruken av den mye omtalte kremen.

- Jeg er glad for at domsutvalget ser at det ikke var noen prestasjonsfremmende hensikt eller effekt ved bruken av leppekremen. Jeg er også glad for at utvalget er enige i at jeg ikke hadde noen grunn til å tvile på de forsikringer jeg fikk av landslagslegen. Jeg skjønner at dopingreglene må være strenge. Det føles likevel feil at jeg kan få tretten måneders utelukkelse for bruk av en leppekrem. Jeg vil bruke de nærmeste dagene til å tenke igjennom hva jeg skal gjøre videre sammen med min advokat» sier Johaug i en pressemelding.

Fakta: Johaug-saken:

1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. * 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaugmåtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. * 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av landslagslege Bendiksen. * 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. * 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven. * 13. oktober: Johaug og skiforbundet offentliggjorde saken og avholdt pressekonferanse i Oslo. * 19. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge suspenderte Johaug i to måneder som følge av den positive dopingprøven. Det åpnes dessuten egen sak mot Bendiksen. * 27. oktober: Therese Johaug møtte pressen for første gang etter pressekonferansen 13. oktober. * 29. november: Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember: Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. * 16. desember: Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017: Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar: Dopinghøringen avsluttet. Domsutvalget leder Ivar Sølberg varslet at dom i saken faller i god tid innen en måned. * 10. februar: Therese Johaug utestenges i 13 måneder.

Antidoping Norge varsler at de vil bruke tid på å ta en avgjørelse om eventuell anke.

- Påtalenemnden i Antidoping Norge vil bruke noen dager på å lese dommen grundig og vurdere begrunnelsen nøye før det tas en endelig avgjørelse om en eventuell anke. Påtalenemnden merker seg at NIFs domsutvalg deler Påtalenemndens syn på at utøver har et personlig ansvar, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær.

Dommen har tilbakevirkende kraft og gjelder fra da Johaug først ble suspendert fra all konkurranse, 18. oktober i fjor.

Skistjernen er dermed klar til å konkurrere fra og med 18. november i år og rekker dermed OL med god margin.

Testet positivt

Torsdag 13. oktober 2016 avslørte Norges Skiforbund og Therese Johaug på en pressekonferanse at 28-åringen hadde avlagt en positiv dopingprøve som ble tatt av Antidoping Norge 16. september 2016.

Den norske langrennsstjernen hadde testet positiv på det forbudte anabole stoffet clostebol.

På pressekonferansen forklarte Johaug at hun testet positivt på stoffet etter at å ha brukt kremen Trofodermin for å behandle en sår leppe etter anbefaling fra landslagslege Fredrik S. Bendiksen, noe også legen kunne bekrefte. Antidoping Norge bekreftet at Johaug oppførte Trofodermin på kontrollskjemaet som hun fylte ut da hun avla den aktuelle prøven.

Langrennsstjernen fortalte at hun på samling i Seiser Alm med kvinnelandslaget 28. august fikk problemer med en solbrent leppe.

Hun skal ha tatt kontakt med landslagslege Bendiksen på telefon for å rådføre seg om situasjonen. Johaug og resten av landslaget reiste i mellomtiden videre til Livigno, hvor lege Bendiksen ankom fire dager etter at han skal ha fått telefon fra Johaug om det aktuelle problemet.

To kremer



Bendiksen har forklart at han møtte Johaug til frokost 2. september, hvor han fikk se hennes såre leppe. Han skal da ha gitt beskjed om at han skulle gå i legekofferten å finne en krem, men fant ikke det han så etter.

Dagen etter skal Bendiksen ha dratt på det lokale apoteket i Livigno, som lå rett ved utøvernes hotell, og kjøpt to kremer, ifølge begges forklaring.

Legen skal da ha kommet tilbake med preparatene Keratoplastica og Trofodermin. Johaug har fortalt at hun først brukte Keratoplastica i to dager uten at det hjalp, før hun igjen oppsøkte Bendiksen og fikk klarsignal til å bruke Trofodermin-kremen. 28-åringen skal ha fått en bekreftelse av legen om at kremen ikke inneholdt forbudte stoffer.

16. september ble Johaug dopingtestet i Oslo av Antidoping Norge. Hun opplyste da om bruk av Trofodermin. 4. oktober ble hun informert om at hun hadde testet positivt på det anabole steroidet clostebol.

Ble suspendert



19. oktober ble Johaug suspendert av påtalenemnda i Antidoping Norge i to måneder som følge av den positive dopingprøven med begrunnelsen at «utøveren ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld».

Suspensjonen innebar at Johaug ikke kunne delta i konkurranser og organisert trening.

Samme dag ble det også åpnet sak mot lege Fredrik S. Bendiksen.

Bendiksen påtok seg all skyld og trakk seg med umiddelbar virkning på pressekonferansen da nyheten ble kjent.

Etter lenger tids etterforskning la påtalenemnden i Antidoping Norge 29. november ned påstand om 14 måneders utestengelse for brudd på dopingbestemmelsene i Norges Idrettsforbunds lov.

Påtalenemnden mente at Johaug ikke hadde «forsettlig eller grovt uaktsomt brutt dopingbestemmelsene», men hevdet at 28-åringen «kunne klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun benyttet, særlig siden forpakningen var merket med ‘DOPING’».

Påtalebegjæringen ble oversendt Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

16. desember 2016 forlenget påtalenemnden Johaugs suspensjon med ytterligere to måneder, samtidig som det ble kjent at muntlig forhandling i saken skulle avholdes i slutten av januar 2017 på Ullevaal Stadion.

- Hadde selv ansvar

Der argumenterte både Antidoping Norge, ved advokat Niels Kiær, og Johaug, ved advokat Christian B. Hjort, foran Domsutvalget.

I sin prosedyre påpekte Hjort at Therese Johaug ivaretok sin undersøkelsesplikt ved å spørre lege Fredrik S. Bendiksen om Trofodermin-kremen sto på dopinglisten. Hjort mente da at Johaug sjekket dette med den best kvalifiserte eksperten på området.

Hjort ba derfor om en betydelig mildere straff for Johaug, enn de 14 månedene som det var innstilt på fra Antidoping Norges side.

Antidoping Norge, og advokat Kiær, på sin side mente at Johaug selv hadde ansvaret for hva hun puttet i seg, ikke legen.

- Denne saken er alvorlig for Johaug, men også for idretten. Det helt sentrale i saken er at den kunne vært unngått om hun hadde kastet et blikk på esken. Therese Johaug glemte en toppidrettsutøvers plikt når det gjelder bruk av medisiner. Hun er ansvarlig og hun må sjekke, sa Kiær.

- Et annet forhold som gjør at Johaug løftes opp fra gulvet på 12 måneder, er at hun ikke selv har tatt initiativ til å tilegne seg kunnskap om doping. Det kan ikke være sånn at en landslagsutøver har mindre plikter enn en annen utøver har, sa Antidoping Norges advokat videre.

Therese Johaugs advokat, Christian B. Hjort, har ikke besvart Nettavisens henvendelser fredag.