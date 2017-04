Johaug vil ha åpne dører under høring i CAS

ANNONSE

Det opplyser Johaugs advokat Christian B. Hjort til Dagbladet.

- Ideelt sett burde forhandlingen vært åpen. Selv om tilstedeværelse av presse innebærer en belastning for Therese, så er det likevel bedre med åpenhet enn at det oppstår spekulasjoner om hva som er skjedd i ettertid, sier Hjort til Dagbladet.

Johaug ble tidligere i år dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund etter at hun i fjor høst testet positivt det forbudte stoffer clostebol, men Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) anket dommen til CAS.

Det er vanlig at høringene i CAS foregår bak lukkede dører, og for at Johaug nå skal få ønske sitt oppfylt om at pressen skal få tilgang, må begge partene være enig i avgjørelsen.

Det er foreløpig ikke bestemt når Johaugs sak blir behandlet i CAS, men det er anslått at en dom i saken vil komme være klar innen 4-5 måneder.

Det er knyttet stor spenning til CAS' avgjørelse. Hverken WADA eller Johaug valgte å anke dommen på 13 måneders utestengelse, men FIS ønsker altså en forlengelse av straffen.

En straff på 13 måneders utestengelse vil bety at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november. Skulle imidlertid Johaug få en lenger utestengelse risikerer hun å gå glipp av OL i Sør-Korea neste år.