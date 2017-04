ANNONSE

I lørdagens utgave av Dagens Næringsliv har avisen blant annet et stort portrettintervju med Therese Johaugs advokat, Christian Hjort (bak betalingsmur). Der forteller han blant annet om telefonen han fikk fra Skiforbundet med beskjeden om at Johaug var tatt for brudd på dopingreglementet, og gjengir overfor DN tanken om at «her blir det trøkk».

Trøkk har det blitt, og mer trøkk skal det bli.

Etter at domsutvalget avla sin dom på 13 måneders utestengelse fra idretten, valgte Therese Johaug og hennes advokat selv å ikke anke dommen. Heller ikke påtalenemnda i Antidoping Norge, Verdens antidopingorganisasjon (Wada) eller Den internasjonale olympiske komité (IOC) anket dommen.

Det gjorde derimot det Internasjonale skiforbundet (Fis).

Dermed skal saken opp i Idrettens voldgiftsrett (Cas) i løpet av sommeren. Der blir Christian Hjort på nytt en sentral skikkelse i forsvaret av Johaug. Med seg har han også fått advokat Mike Morgan, som har lang erfaring med andre internasjonale dopingsaker.

- Anken er tynt begrunnet. Når de aksepterer «no significant fault», skjønner jeg ikke hva de prøver. Det er lett for meg å tenke at det ligger politiske grunner bak. Fis vil at Cas skal få det siste ordet, ikke de nasjonale organene, litt for å få fred i egen leir. Jeg tror det er grunnen, sier Hjort til Dagens Næringsliv.

- Men det skal bli fint for henne å endelig få en avgjørelse, fortsetter han.

Hjort peker i intervjuet også på at han mener idrettens regelverk er for dårlig.

- Ser du på dette fra avstand, er det å være toppidrettsutøver en virksomhet. Det er masse penger involvert, stor prestisje. Virksomheter med så mange mulige oppsider, kjennetegnes gjerne av tilsvarende muligheter for fall. Men ... Regelverket i idretten er dårlig, altså, sier han til DN.