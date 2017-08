Johaugs advokat: - Vurderer anke til sveitsisk høyesterett

Det er en liten mulighet for Therese Johaug å anke CAS-dommen, men det kan ta tid og koste dyrt.

Det sier Mikkel Toft Gimse, den ene av de to advokatene Therese Johaug har brukt i dopingsaken.

- Vi har en teoretisk og en praktisk mulighet til å anke Johaug-dommen til sveitsisk høyesterett. Det er en smal adgang og det forutsetter at det er brudd på grunnleggende rettsprinsipper, sier Toft Gimse til Nettavisen i advokatfirmaet Hjorts lokaler i Akersgata.

- Å idømme 18 måneders sanksjon for å ha hatt litt uflaks og for å være så uakstom som Therese Johaug Har vært i denne saken, framstår så grovt uproporsjonalt at det kan være aktuelt å forfølge det videre. Men det må vise nærmere på, sier han.

Les hele Johaug-dommen her.

Tirsdag 22. august ble Therese Johaug dømt til 18 måneders utestengelse fra all idrett av Idrettens voldgiftsdomstol (CAS) fordi hun hadde brukt kremen Trofodermin som inneholder det anabole steroidet clostebol. Dommen i CAS er fem måneder strengere enn dommen fra idrettens norske domsutvalg.

Les også: Slik reagerer svensk media på Therese Johaugs dom

Vurderer anke

Mikkel Toft Gimse var en av fire advokater som representerte Johaug i den lukkede CAS-høringen i Sveits 25. og 26. januar 2017. De tre andre var Christian B. Hjort, Mike Morgan og Howard Jacobs. Toft Gimse og Hjort var også Johaugs advokater da hun stilte i det norske domsutvalget, som ga Johaug 13 måneder utestengelse.

Johaugs adovkater er usikker på hvor lang tid en anke vil ta.

-Det er vanskelig å si noe om. Men vi ser hvor lang tid det tar i en enkel voldgiftsavgjørelse i Sveits og høyesterett pleier ikke å være noe raskere enn en voldgiftsdomstol. Så det kan godt hende at vi ikke er noe tjent med og at det vil være en ekstra belastning, sier Toft Gimse.

Uproporsjonal dom

Johaugs advokater er svært overrasket over dommen.

- Først så vi slutningen og ble helt sjokkert da vi så at de kom frem til 18 måneder. Og vi ble ikke beroliget av å lese dommen. Dommen er grovt uproporsjonal, sier Toft Gimse.

- Hva er rådet ditt til Therese Johaug nå?



- Akkurat nå må vi bare ta det til etterretning og se nærmere på det og få vite hvor lang saksbehandlingstid det er i sveitsisk høyesterett og hvilke muligheter vi har.

- Døren er på klem, men det er en mulighet, sier Toft Gimse.

- Du sier at du er overrasket over dommen. Har dere vært for naive i tilnærmingen til saken?

- Vi har sett at det er en åpning om at dommen kan bli streng og at det har kommet strenge dommer i andre saker, men hvis vi sammenligner med andre avgjørelser som er sammenlignbare og der utøvere etter vår mening har oppført seg mer kritikkverdige enn Therese, så er det gitt kortere sanksjoner enn det vi ser her.

- Den italienske svømmeren som hadde tatt en krem som hun hadde rådført seg med sin mor om fikk tolv måneder, tennisspilleren Sjarapova fikk 16 måneder. Sammenlignet med disse dommene så ser jeg ikke grunnlaget for å gi en så streng sanksjon, sier Toft Gimse.

Etterpåklokskap

Toft Gimse mener at CAS har vært etterpåkloke.

- Det kan se ut som domstolen har hengt seg opp i det som nå i ettertid og i etterpåklokskapens lys er at det var lett for henne å google salvemerket Trofodermin og det mener jeg er et helt feil utgangspunkt. Man må forholde seg til hva Therese Johaug faktisk gjorde på det tidspunktet hun påførte kremen. Hun spurte en av verdens fremste eksperter på idrettsmedisin om å bruke kremen og da kan vi ikke i ettertid si at si at det hadde vært lett for henne å bruke andre metoder for å sjekke dette.

Hva syns dere om at FIS anket saken? Har det gått politikk i dette?



- Det kan hende.