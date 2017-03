Johaugs advokat reagerer sterkt på henleggelsen

ANNONSE

Påtalenemnda i Antidoping Norge offentliggjorde onsdag at saken mot Bendiksen henlegges. Nemnda mener at Bendiksen ikke opptrådte forsettlig da han ga salven Trofodermin til Johaug 4. september i fjor. Det gjorde at hun noen uker senere testet positivt på det forbudte stoffet clostebol, og som igjen førte til at hun ble utestengt i 13 måneder.

Dommen på 13 måneder er senere anket inn til Idrettens voldgiftsrett (CAS) av Det internasjonale skiforbundet (FIS), som mener straffen er for mild.

I dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund het det at Johaug handlet uten forsett og at hun utøvde ubetydelig grad av skyld da hun brukte den aktuelle leppekremen.

Hjort mener at henleggelsen til påtalenemnda viser at regelverket er lite gjennomtenkt.

– Therese fikk 13 måneder selv om det ble påpekt at hun utviste ubetydelig grad av skyld og uten forsett, mens det ikke er grunnlag for sak mot legen selv om han er den profesjonelle part. Etter min mening viser dette at regelverket er lite gjennomtenkt. Bendiksen har erkjent at han gjorde en profesjonell feil. Vi mener dette føyer seg inn i vår argumentasjon om at regelverket er inkonsekvent, sier Hjort til NTB.

