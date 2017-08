Johaugs manager: - Det er ikke aktuelt å anke

Therese Johaugs manager Jørn Ernst sier at den norske langrennstjernen ikke kommer til å anke CAS-dommen.

Til Nettavisen forteller Ernst at de aksepterer dommen på 18 måneder og at Johaug nå vil se fremover mot VM i Seefeld som det neste store høydepunktet.

Han forteller at han ikke har snakket med Johaugs advokat Christian B. Hjort direkte om avgjørelsen, og ber derfor om et lite forbehold, men sier selv at han ikke tror de vil anke.

- Det er ekstremt liten sjanse å få saken opp og jeg tror det bare er å sløse bort resurser. Det er ikke aktuelt å anke den saken. Vi er ferdig med den, og Therese går videre, sier Ernst til Nettavisen.

Ekspert: - Nåløyet er veldig lite



Johaug ble utestengt i 18 måneder av Idrettens Voldgiftsrett forrige uke, men har en teoretisk mulighet til å anke avgjørelsen til sveitsisk høyesterett, men eksperter Nettavisen har snakket med levner den norske langrennsstjernen får sjanser.

- Det er veldig vanskelig å nå gjennom med slike saker (dopingsaker, red,anm) i sveitsisk høyesterett, nåløyet er veldig lite og det er svært liten sjanse for å nå igjennom, sier professor Mark Pieth til Nettavisen.



Mark Pieth sitter i styret i Basel Institute of Governance og er professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Basel. Pieth var ansatt som leder for FIFAs uavhengige komité for godt styresett. Pieth er en av de fremste ekspertene på forholdet mellom sveitsisk rettsvesen og idrettskonflikter.

- Må påvises prosedyrefeil

Av andre sveitsiske jurister som Nettavisen har vært i kontakt med og som har erfaring fra CAS sier at en sak i sveitsisk høyesterett kan ta opptil to år.

For å vinne frem må det påvises prosedyrefeil.

Nå som Johaug ikke har tenkt til å anke avgjørelsen vil hun være utestengt frem til 17. april 2018.

Vurderte anke

Det var like etter at CAS-dommen ble offentliggjort forrige uke at Johaugs representanter åpnet opp for å anke saken til sveitsisk høyesterett.

- Å idømme 18 måneders sanksjon for å ha hatt litt uflaks og for å være så uakstom som Therese Johaug Har vært i denne saken, framstår så grovt uproporsjonalt at det kan være aktuelt å forfølge det videre. Men det må vise nærmere på, sa advokat Mikkel Toft Gimse til Nettavisen tirsdag forrige uke.

Advokat Christian B. Hjort har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelser tirsdag.