Etter at Therese Johaugs dom på 13 måneders utestengelse fra idretten ble klar, har forskjellige parter hatt muligheten til å anke dommen.

Tidligere har Antidoping Norge og Johaug selv valgt å ikke anke dommen.

Nå skriver VG at Johaugs manager, Jørn Ernst, skal ha fått beskjed om at heller ikke Den internasjonale olympiske komité (IOC) kommer til å anke dommen.

- Vi kan ikke gjøre annet enn å vente. Vi håper at FIS ikke anker. For noen dager siden fikk vi epost om at IOC ikke kommer til å anke, sier Jørn Ernst til VG.

Fortsatt kan Det internasjonale skiforbunder (FIS) og Verdens antidopingbyrå (WADA) anke dommen. Førstnevntes avgjørelse er ventet tirsdag. Sistnevnte vil da ha 21 dager på seg til å komme med sin avgjørelse.