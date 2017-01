Johaugs manager føler alle spørsmål ble besvart

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Torsdag kveld ble siste ord sagt i de muntlige forhandlingene i Therese Johaug-saken. Etter to dager med høring på Ullevaal stadion, er det nå kun en dom som gjenstår i saken.

Den vil komme i løpet av en måned, ifølge Domsutvalget.

Johaugs manager, Jørn Ernst, mener hans klient fikk forklart seg detaljert og godt rundt omstendighetene da hun i fjor høst fikk i seg det forbudte stoffet clostebol via en leppekrem hun fikk av lege Fredrik S. Bendiksen.

- Veldig fornøyd

Nå er Johaug-leieren glad for at høringen er overstått.

- Jeg synes det har gått veldig bra. Vi var veldig spent på hvordan disse to dagene skulle bli, men det har gått veldig bra, sier han til Nettavisen.

- Therese var godt forberedt. Christian var godt forberedt. Det har gått sånn som vi ønsket det skulle gå. Vi fikk belyst saken godt fra begge parter. Man har fått et større bilde av saken ut og fått svar på en del av de spørsmålene som det kanskje har vært behov å få avklart. Det er vi veldig fornøyd med, forteller Johaugs manager videre.

- Har du opplevd at det har vært ubesvarte spørsmål?

- Vi har ikke det, men det har vært en del om det i mediene, hvor det har vært noen som har etterlyst flere ting. Det kommer frem nå, både nivået og litt mer konkret om hva som skjedde der nede. Bendiksen fikk forklart seg. Og Therese fikk forklart seg på en mer dyptgående måte enn hun har fått gjort tidligere. Da har vi hvert fall fått avklart de tingene der.

Ikke alle er enig



Det er imidlertid ikke alle som er enig i at alle spørsmål i saken ble besvart. I en spalte refser nemlig Adresseavisen-kommentator Kjetil Kroksæter Antidoping Norge for deres etterforskning i saken.

Kroksæter vil ikke helt slippe teorien om at det vi har blitt fortalt skjedde i Livigno, der både Johaug og lege Bendiksen hevder at Trofodermin-salven som inneholdt clostebol ble kjøpt, kan være en dekkoperasjon for at noe gikk veldig galt under treningsoppholdet i Seiser Alm i dagene før.

Allerede da skal Johaug ha slitt med såre lepper.

- Tonen var svært så vennlig og utspørringen snill i denne hybriden av en høring og tradisjonell rettssak. Kanskje var det derfor ingen i salen våget å snakke om elefanten i rommet, konspirasjonsteorien om at det hele er en dekkoperasjon for noe som gikk galt uken før i Seiser Alm, skriver han.

Antidoping Norge fikk nemlig et tips om at det var kjøpt to tuber med Trofodermin på et apotek i Seiser Alm i den perioden det norske landslaget oppholdt seg der. Sporet ble fulgt opp, og Antidoping Norge tok kontakt med TV 2-repoter Ernst A. Lersveen, som satt på disse kvitteringene, men etter et møte ble det hele sjekket ut av saken.

Ifølge tipseren skulle det finnes kvitteringer for at kjøpet var gjort av en fysioterapeut knyttet til det norske landslaget. Ingen fra det norske helseteamet ble imidlertid bedt om å forklare seg under høringen.

Siden kremene ble betalt kontant og det ikke var videoovervåkning på det aktuelle apoteket, mente Antidoping Norge det var umulig å spore kjøpet.

- Og skiforbundet har valgt å skjerme helsesjefen, som faktisk var til stede, fra å uttale seg. For Johaugs skyld hadde den saken fortjent mer oppklaring. Nå lever konspirasjonsteorien sitt eget liv, skriver Kroksæter.

Under høringen onsdag og torsdag virket det som begge parter i saken var enige om hendelsesforløpet og at det kun var hvorvidt Johaug selv hadde skyld i dopingbruddet som var avgjørende for utfallet og den eventuelle straffen.

- Glad det er ferdig

Manager Ernst forteller at Johaug selv føler hun fikk sagt det hun ønsket.

- Hun grudde seg veldig til det som skulle skje i onsdag. Det gikk veldig fint. Hun ble veldig glad for å bli ferdig med det. Hun følte at hun fikk sagt det hun skulle si. I dag har det vært mer å høre på for hennes del. Vi er godt fornøyd. Therese er glad for at vi er ferdig med de to dagene her.

- Hvordan blir det å vente på dommen?

- Det blir spennende. Vi får bare starte på hverdagen igjen og gjøre som man har gjort hele tiden. Man får ta det som kommer når det kommer.

Det var advokat Christian B. Hjort som førte saken på Johaugs vegne og han argumenterte med at klienten skulle få en langt mildere straff, enn de 14 månedene som påtalenemda i forkant hadde innstilt på.

JOHAUGS MANAGER: Jørn Ernst var fornøyd etter høringene.

- Jeg synes det har vært en ålreit avvikling av disse forhandlingene, sier advokat Hjort i en kort kommentar til Nettavisen etter torsdagens seanse.

Spurte legen

I sin prosedyre påpekte Hjort at Therese Johaug ivaretok sin undersøkelsesplikt ved å spørre lege Fredrik S. Bendiksen om Trofodermin-kremen, som inneholdt det forbudte stoffet clostebol, som hun senere testet positivt på, sto på dopinglisten. Hjort mente da at Johaug sjekket det med den best kvalifiserte eksperten på området.

- Hva var det naturlig for Johaug å gjøre? Var det naturlig for henne å si: «Jeg hører hva du sier, Bendiksen, men jeg vil likevel sjekke selv», til tross for at det ikke var noen røde flagg i denne situasjonen? spurte Hjort.

- Etter mitt syn har Johaug opptrådt på en måte som ligger helt i nedre grense av «no significant fault», sier Hjort videre om skyldspørsmålet.

Han mener hans klient bør få en langt mildere straff enn de 14 månedene det var innstilt på og åpnet for full frifinnelse av Johaug.

- Kunne vært unngått

Antidoping Norge, og advokat Niels Kiær, på sin side mener at Johaug selv har ansvaret for hva hun putter i seg, ikke legen.

- Denne saken er alvorlig for Johaug, men også for idretten. Det helt sentrale i saken er at den kunne vært unngått om hun hadde kastet et blikk på esken. Therese Johaug glemte en toppidrettsutøvers plikt når det gjelder bruk av medisiner. Hun er ansvarlig og hun må sjekke.

- Et annet forhold som gjør at Johaug løftes opp fra gulvet på 12 måneder, er at hun ikke selv har tatt initiativ til å tilegne seg kunnskap om doping. Det kan ikke være sånn at en landslagsutøver har mindre plikter enn en annen utøver har, sier Kiær i sin prosedyre torsdag.