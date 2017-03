ANNONSE

Therese Johaugs advokat Christian B. Hjort sier Therese Johaug er skuffet, og at det ikke var noen grunn til at FIS skulle anke dopingutestengelsen på 13 måneder.

- Det var ingen grunn til at FIS skulle anke denne dommen. Domsutvalgets avgjørelse er streng, og den er strengere enn CAS' rettspraksis. Derfor ser jeg ingen grunn til at de skulle anke. Therese er skuffet, sier Hjort til VG.

Det ble tirsdag morgen klart at det internasjonale skiforbundet har anket dommen til CAS, den internasjonale voldgiftsdomstolen for idrettssaker.

Håpet på sluttstrek



Therese Johaugs manager Jørn Ernst er meget overrasket over at FIS anker straffeutmålingen i dopingsaken mot den norske langrennsløperen.

- Therese var selvfølgelig veldig skuffet over beskjeden. Vi hadde håpet at vi kunne sette en strek over denne saken, sier Ernst til NTB.

- Nå må vi bare avvente hva som skjer. Vi følger den planen vi har lagt med tanke på trening opp mot neste sesong.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) velger å kjøre saken inn for Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Det kan gjøre at Johaugs utelukkelse forlenges.

OL i fare



Skulle det skje kan hun gå glipp av neste års OL i Sør-Korea. Johaug har sett at lagvenninnene tok alle seks langrennsgull i Lahti-VM nylig.

I det norske rettssystemet ble Johaug dømt til 13 måneders utelukkelse.

Dersom det blir stående vil hun kunne trene med landslaget fra september og delta i sesongåpningen i november.

