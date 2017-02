John Sares mener det norske valget er «merkelig»

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Torsdag la utvalget som skulle granske medisinering i norsk langrenn fram sin rapport.

Dette ble et tema i kjølvannet av saken mot Martin Johnsrud Sundby i fjor sommer og det blusset opp en debatt rundt bruk av astmamedisiner for å behandle norske langrennsutøvere. Utvalget har kommet fram til at det ikke har forekommet noen medisinering av friske utøvere, slik det har blitt hevdet av blant andre TV 2, men hadde likevel flere ting å påpeke.

Det mye omtalte forstøverapparatet, som Martin Johnsrud Sundby benyttet seg av da han inntok astmamedisin og senere testet positivt, var blant det som ble trukket fram i granskningsutvalgets rapport.

- Må holde ved det



Ifølge utvalget kan bruk av disse forstøverapparatene, som er omfattende i det norske langrennsmiljøet for inntak av saltvannsoppløsning, oppfattes som «etisk problematisk» og de kan ha en negativ effekt på yngre utøvere.

Det ble likevel ikke anbefalt at Norges Skiforbund slutter å bruke disse apparatene i forbindelse med inntak av saltvannsoppløsning.

Sportssjef for det norske langrennslandslaget, Vidar Løfshus, sier til Nettavisen at rapporten heller ikke gir noen grunn til å slutte med dette.

- Nei, det kommer vi ikke til å slutte med, sier han til Nettavisen.

- Så lenge utøverne opplever dette som en lindring mot luftveisproblemer ved bruk av forstøver, selv om det kanskje bare er en placeboeffekt og ikke faktisk effekt, så må vi holde ved det. Hvorvidt det har en effekt, er vanskelig å si, og vi har blitt oppfordret til å gå sammen med Olympiatoppen og få noen forskningsmidler for å komme til bunns i det.

- Merkelig



Det at Norge kommer til å fortsette å bruke forstøverapparat, har imidlertid vakt oppsikt i Sverige. Sportssjef på det svenske landslaget, Johan Soares, mener det er «merkelig» at Norge nå ikke går bort fra dette.

Sares trekker fram nettopp det med en negativ signaleffekt, overfor Aftonbladet. I Sverige brukes det ikke forstøverapparat overhodet, og sportssjefen mener det ikke er noen grunn til å endre på det.

- Personlig synes jeg ikke dette er noe vi bør kommunisere i idretten til barn og unge. Det at man skal behandle seg maksimalt for å kunne gå på ski. Jeg føler at dette er merkelig, men det er opp til Norge, sier han.

- Det er Norges valg og beslutning om de vil fortsette med dette eller ikke, men vi kommer ikke til å gjøre det, det kunne jeg ikke drømme om.

Løfshus tar utvalgets kritikk om at det er «etisk problematisk» med forstøverapparat til etterretning, og er klar til å ta debatten.

- De påpekte at dette kan ha en negativ signaleffekt for yngre utøvere, men sånn er det jo. Vi har også en debatt om å forby fluor når det kommer til smøring av ski. Det er masse ting som ikke er bra med toppidretten, men den debatten må vi ta til enhver tid. Denne gangen er det forstøver.

- Det er synd



TV 2s dopingekspert, Mads Kaggestad, ser i utgangspunktet ikke noe problem med å bruke forstøver for inntak av saltvann, men forstår kritikken om at dette kan sende et negativt signal til barn og unge.

KRITISK: Sveriges langrennsssjef Johan Sares.

- Først og fremst, forstøver bør ikke brukes i sammenheng med medisiner der det er grenseverdi, vi så hvordan det gikk med Sundby. Jeg er litt i tvil om det er feil eller greit å bruke det i forbindelse med saltvann, for å holde seg frisk og forebygge sykdom. Jeg synes egentlig ikke at det er problematisk, sier den tidligere syklisten til Nettavisen.

- Jeg kan forstå at de på det høyeste nivået bruker dette i visse sammenhenger for å holde seg friske, men samtidig sender det et uheldig signal og det ble påpekt av utvalget. Det sender et signal når toppene bruker det fast og at det er en del av «pakka». Jeg synes det er synd om det skal bli en del av barneidretten, mener TV 2s dopingekspert videre.

- Ikke forbudt



Katharina Rise, som har ledet granskningsutvalget, sier følgende om signaleffekten som de mener forstøverapparat kan gi.

- Det kan gi en uheldig signaleffekt, en effekt om at man skal medikalisere idretten. Sånn sett mener vi at det kan være uheldig. Det er hovedgrunnen til at de i Sverige har tatt avstand fra det. De mener det gir feil signaleffekt ut til de yngre utøverne, sier hun til Nettavisen.

- Men dere anbefaler ikke Norge å slutte med dette?

- Vi mener ikke det er grunnlag for å anbefale det. Det er ikke forbudt, og det er ingen bestemmelser som hindrer dem fra å bruke det, og hvis dette kan være med å redusere helserisikoen utøverne utsettes for, der de kan utvikle «skiastma», ser vi ingen grunn til å slutte å bruke det, sier hun.