Journalister vurderer sikkerheten under OL

Frykt for et angrep under OL i Sør-Korea neste år har fått norske redaksjoner til å telle på sikkerhetsknappene.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende og vil følge de rådene som blir gitt, sier redaksjonssjef Janne Fredriksen i NRK Sporten til NTB.

I februar starter vinter-OL i den sørkoreanske byen Pyeongchang, som ligger om lag 80 kilometer fra grensa til Nord-Korea.

Den eskalerende konflikten mellom de to landene, som formelt sett fortsatt er i krig, har fått store land som Frankrike til å vurdere å holde sine utøvere hjemme. Om Norge skulle velge å gjøre det samme, vil også NRK-journalistene bli hjemme, sier Fredriksen.

– Dette må vi ta på aller høyeste alvor, sier hun, men understreker samtidig at NRK planlegger for å reise nedover.

Følger råd fra PST

Olympiatoppen har tidligere opplyst at de vil følge rådene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det gjør også TV 2, som understreker at de har lang erfaring med å sende medarbeidere til konflikt- og kriseområder.

– Vi håndterer slike situasjoner med stort alvor og grundige forberedelser. Når det gjelder spørsmål om sikkerhet og beredskap, retter vi oss alltid etter de råd, anbefalinger og krav vi får fra lokale myndigheter og arrangører samt norske utenriksmyndigheter og PST, opplyser kanalens PR- og mediesjef Jan-Petter Dahl.

Han viser til de olympiske lekene i Russland og Brasil som eksempler på dette.

– Foran OL i Sotsji og OL i Rio hadde vi tett og god dialog med disse etatene og utarbeidet egne beredskapsplaner i tråd med den informasjonen vi fikk. Det kommer vi til å gjøre også denne gangen, sier Dahl.

Rakettoppskytinger

Nord-Korea har de siste månedene gjennomført flere rakettoppskytinger og prøvesprenginger, blant annet av det landet selv hevder er en hydrogenbombe. I tillegg har ordkrigen mellom leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump spisset seg kraftig til.

Stein Tønnesson ved fredsforskningsinstituttet PRIO, som er ekspert på fred og sikkerhet i Øst-Asia, uttalte før helgen til Aftenposten at det er liten grunn til å engste seg for krig.

– Derimot kan det være grunn til å frykte en terrorhandling fra Nord-Korea, dersom ikke situasjonen har roet seg før OL, sa seniorforskeren.

