Kaggestad overbevist av Johaugs advokat

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Therese Johaugs advokat Christian B. Hjort åpnet sitt innledningsforedrag med å fortelle om hvilken stor lettelse det er for Johaug at etterforskingen viser at hendelsesforløpet hun har forklart, er riktig.

Hjort sa videre at domsutvalget kunne legge følgende til grunn:

- At det ble funnet clostebol i dopingprøven.

- At clostebol er et forbudt stoff.

- At tilstedeværelsen skyldes bruk av kremen Trofodermin.

- At Bendiksen kjøpte kremen.

- At Johaug fikk esken for behandling av en leppeskade.

- At Johaug spurte legen om det var greit å bruke den, og at det verken forelå en prestasjonsfremmende effekt eller overlegg ved bruk av kremen.

- Tror nesten aktoratet er i tvil



Tidligere toppsyklist og nå TV 2-ekspert Mads Kaggestad er imponert over Hjorts innledningsforedrag.

- Jeg sitter igjen med at Hjort har gjort et utrolig godt forarbeid og sitter med en flom av informasjon. Han har stålkontroll på denne saken og styrker saken til Therese Johaug. Jeg tror nesten aktoratet er i tvil om at det de gjør, er riktig. Men de føler nok at de er tvunget til å holde på en straff rundt 14 måneder fordi det har med internasjonale standarder og eksempler å gjøre, sier Kaggestad til Nettavisen.

IMPONERT: Mads Kaggestad mener Threse Johaugs advokat har gjort en fenomenal jobb så langt.

Hjort antydet i sitt innledningsforedrag at domsutvalget bør vurdere en langt lavere straff - ned mot tre-fire måneder.

- I så fall bryter de gjeldende praksis. Jeg blir stadig mer overbevist av forsvaret hans - jeg synes det er veldig bra. Som tidligere utøver kan jeg forstå at man stoler på en såpass betrodd lege, med så mye tillit som han har. Jeg kan forstå at det er nok å konsultere med ham.

Frykter lav straff kan skape reaksjoner utenlands

Kaggestad advarer imildertid mot at en for lav straff kan føre til sterke reaksjoner internajonalt.

- Jeg er litt bekymret for at en for lav straff kan vekke internasjonale reaksjoner og at det går litt politikk i det, at det kan føre til at det blir en enda mer langdryg sak. Er han like overbevisende overfor CAS, er det flott, men det viktigste er rettferdigheten for uskyldige utøvere, sier Kaggestad.

- Det skal bli spennende å se dersom de vinner fram også i CAS, at det vil føre til et ras av frifinnelser i lignende saker - at uærlige utøvere, som ikke fortjener å frifinnes kan peke på ulike typer medisiner, og kamuflere dopingbruken sin med det.

- Utøvere stoler på legen sin

Som tidligere toppidrettsutøver, ser Kaggestad Hjorts poeng med at utøvere gjerne stoler blindt på legene sine.

- Det ser vi også blant uærlige utøvere som blir tatt i doping. Legen forteller dem at de ikke blir tatt, og de stoler på legen. I dette tilfellet er det ikke doping, og da stoler man på legen. Det kan jeg forstå, for man har ingen kultur for dopingleger i Norge - i alle fall slik jeg oppfatter miljøet etter alle årene jeg har vært en del av det.

Kaggestad er også overbevist over måten Hjort snakker om pakningen med dopingadvarsel, som ble en stor snakkis i dagene etter at

- Det er dristig av ham å trekke fram det med pakningen og at faktisk kan det se ut som at dette ikke er doping. Hjort er veldig klar på at merkingen ikke skal ha noe å si. Jeg synes det er overbevisende hvis man går litt i seg selv og ser det kaotiske i situasjonen. Han gjør en veldig bra jobb på det området.