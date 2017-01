Charlotte Kalla mislyktes totalt i Tour de Ski søndag og endte på 41.-plass, men hun fortsetter etter alle solemerker Touren i Oberstdorf tirsdag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Kalla gir seg ikke i Tour de Ski

Den svenske landslagssjefen Richard Grip sier at Charlotte Kalla kommer til å gå videre i Tour de Ski, og det til tross for at hun mislyktes totalt på søndagens etappe.