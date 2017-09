Kaller Klæbos nye liv som «å være i Real Madrid»

Sprinttrener Arild Monsen ser litt risiko i at Johannes Høsflot Klæbo er inne i Norges Champions League-klasse. Langrennskometen dropper høydetrening helt.

Unggutten på 20 herjet i verdenscupen sist vinter. Han kom fra «intet» og overtok showet. Nå er han et av Norges store håp i OL, men ikke med på høydetreningen i Italia.

Monsen løfter pekefingeren forsiktig i tynnlufta i Livigno.

- Det er forskjell på å spille i norsk 4. divisjon og for Real Madrid. Det er mye mer som følger med på alle fronter. Totalbelastningen på Johannes er helt annerledes nå, sier Monsen til NTB etter at Klæbo har rykket kjapt opp gjennom divisjonene.

Han tenker i første rekke på alt utenomsportslig, alle som vil ha en bit av stjernesprinteren.

- Jeg har jo en viss erfaring etter å ha vært trener i tre land. Du skal ikke forskuttere noe, men det kan komme både opp- og nedturer. Han har hatt en gedigen opptur. Det håper jeg han får også denne sesongen, men det er ikke realistisk å tro på for ham som ingen snakket om for et år siden og dominerte slik han gjorde.

Skal være et team

- Det går ikke bare på trening, og det har jeg opplevd med flere løpere før. Det er lett å si ja.

- Så du holder ham godt i kragen der?

– Ja, men det skjer med god kommunikasjon.

- Når det gjelder treningen (doser) er det snakk om å stabilisere det for Johannes. Han er allerede på et volum i timer der det ikke er så mye å øke med. Hvis han hadde økt, var sjansen stor for at det ville bikke over.

- Vi skal være et team sammen der jeg skal ha et lite ord med i laget. Vi har vært veldig flinke, ærlige og kommunisert begge veier. Det er jeg veldig fornøyd med.

- De legger opp sin treningsplan, og så kommer jeg med mine innspill.

Avklart tidlig

I starten av neste uke skal Monsen møte Klæbo og bestefar og trener Kåre Høsflot.

Det var avklart tidlig at han og treneren, bestefaren hans, fikk velge individuell tilpasning når det gjelder høydetrening før sesongen. De to har aldri vært i høyden. Da har vi ikke lyst til å prøve det for første gang i en OL-sesong.

- Vi ser den enorme framgangen han hadde det siste året, da gjorde han jo en solid jobb på hjemmebane. Da blir det samme sporet i år. Så får vi se, sier Monsen.

(©NTB)