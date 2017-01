Kan bli kuldesjokk i Tour de Ski: - Sundby liker det ikke

ANNONSE

TOBLACH (Nettavisen): Det er ingen fordel for Norges største håp i sammendraget, Martin Johnsrud Sundby, ifølge landslagssjef Vidar Løfshus.

- For å si det sånn så tror jeg ikke Martin liker det, sier Løfshus til Nettavisen.

Landslagssjefen passer imidlertid på å gjøre det klart at værforholdene er like for alle, og tror Sundby vil klare å hevde seg i toppen.

VENTER KULDEGRADER: Vidar Løfshus er forberedt på at løperne virkelig kan komme til å få kjenne kuldegradene i Toblach.

Sundby tenker på konsekvensene

Når Nettavisen snakker med Sundby like før han skal ut på en treningsrunde i skiløypene i Toblach, er det tydelig at han har fått med seg værmeldingen.

Sundby forteller at han ikke tror kuldegradene vil påvirke selve løpet i særlig stor grad, men tenker mer på konsekvensene i ettertid.

- Situasjonen og helsen nå er bra. Jeg kan ikke si annet enn at jeg håper at gradestokken viser mer enn minus 16, men jeg tar det som kommer i morgen. Det må alle gjøre, sier Sundby til Nettavisen.

Grense på minus 20



Det internasjonale skiforbundet (FIS) vet at konsekvensene kan være farlige om løperne går i for kaldt vær, og i verdenscupen kan det ikke være kaldere enn minus 20 grader.

Det er først og fremst faren for at man enklere kan bli syk i ettertid som er bekymringsverdig for Sundby, men han er klar på at han ikke er redd for at kuldegradene skal ødelegge for resten av touren.

- Jeg tenker ikke noe på det. Det er brutalt for alle å gå fire konkurranser og så stille her når det er litt ekstra kaldt. Fordelen her kontra Oberstdorf er at det er tørr og fin luft. Ti-tolv kuldegrader kjennes ikke så fryktelig kaldt ut her, sier Sundby.

- Det er mer den situasjonen man får i etterkant av løpet. Det er lettere å dra på seg et eller annet skit, men jeg satser på at det går bra, sier nordmannen.

KJEMPER I TET: Martin Johnsrud Sundby ligger over 40 sekunder bak Sergej Ustjugov, men er positiv med tanke på vinnersjansene i sammendraget.

Jakter Ustjugov



Før fredagens 10-kilometer i Toblach ligger Sundby 42,2 sekunder bak Sergej Ustjugov i sammendraget.

Det forspranget bør ikke bli noe større hvis nordmannen skal ha mulighet til å ta igjen russeren i monsterbakken på siste etappe i Val di Fiemme søndag.

- Han hadde 17-18 sekunder dårligere tid der enn meg opp bakken i fjor. Han hang nesten på Finn (Hågen Krogh) hele veien. De fightet om pallen. Er det noe han har vist, så er det at han er hard i hodet. Det er noe man trenger opp den bakken. Det er ikke skigåing på det nivået vi er vant til. Hodet betyr egentlig mest opp den bakken der, forklarer Sundby.

Han legger ikke skjul på at det har blitt en langt tøffere kamp om seieren i årets Tour de Ski enn i fjor.

- Den situasjonen jeg er i nå er en tøffere mental prøvelse enn å lede med to minutter og vite at jeg har det i lomma, sier Sundby.

Likevel er det en situasjon langrennsstjernen fra Røa trives i.

- Jeg nyter de utfordringene jeg får. Jeg har lyst til å vinne det her og vil gjerne at det skal bikke min vei til slutt. Som idrettsmann så tror jeg ikke at jeg kan be om noe mer spennende enn den situasjonen jeg er i nå, forteller Sundby.