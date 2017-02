Kilde har 10 prosent å gå på før VM starter

ANNONSE

- Man er alltid litt spent på hvordan formen er, så å svare på hva jeg kan forvente meg, er alltid et vanskelig spørsmål. I super-G føler jeg at formen har vært ganske god hele sesongen. Men jeg har ikke helt klart å få ut det lille ekstra jeg føler jeg har inne. Det gjelder å unngå feil og sette sammen et løp som et tipp topp. Nå føler jeg at dagen er inne, og at jeg klarer å få til det på onsdag (super-G i VM). Håpet er at det endelig skal klaffe 100 prosent, sier Kilde til NTB.

- Jeg føler jeg har fått ut bortimot det jeg er god for i super-G så langt i år. Jeg er 90 prosent fornøyd, så det er snakk om de siste ti prosentene. Det siste lille ekstra er målet å få ut her i VM, særlig i super-G. Jeg vet at jeg er veldig rask når jeg får ut alt, som i Santa Caterina i superkombinasjonen der, forteller han.

- Og ved starten av VM er det vel en styrke å vite at det er litt mer å hente?

- Ja, det er absolutt en styrke for meg å føle at jeg har mer å gå på. Det som er viktig er å tenke at jeg kan få det til, for jeg er ikke der at jeg tviler på meg selv, i alle fall ikke ennå. Jeg vet jeg kan kjempe om medalje, i alle fall i super-G, understreker unggutten fra Lommedalen.

Flaks og ferdighet

- Det som er interessant med VM er at folk, det vil si de aller beste, gir full gass og vel så det. Så er det alltid noen som ligger godt an, men gjør en feil, og så er det noen som akkurat klarer det. Da kan du kanskje snakke om litt flaks, men det er slik at jo bedre du blir, og jo mer du har trent, jo mer flaks får du, forklarer Kilde til NTB.

Han sier det gjelder å beherske de forskjellige situasjonene, men for egen del er han egentlig klar for å kjøre det han kan, altså å klinke til.

Må risikere nok

- Utfor handler om det samme som super-G; å risikere akkurat nok. Det gjelder å vite at man ikke må ofre livet for å gjøre det bra. Det trenger jeg ikke, for jeg vet jeg kan kjøre fort, bare jeg investerer litt ekstra her og der. Det gjelder å tenke på at det jeg gjør er bra nok, og ikke prøve på så mye rart eller noe veldig spesielt, sier han.

- Alt ligger vel til rette for at du kan få klaff, for du trives i traseene her?

- Ja, vi var her i fjor, og i verdenscupenfinalen klarte jeg meg bra. Utforen endte ikke helt som forventet, men jeg lå bra an lenge der også, og det er ikke mye som er endret i løpet av det siste året. Det er opplegg for at jeg kan gjøre det bra, mener han.

- Kjetil André Aamodt har nevnt deg som medaljekandidat i kombinasjonen. Hva tenker du om det?

- Kombinasjonen er veldig interessant for meg. Den går i en utfor som passer oss bra, og slalåmen går jo bedre enn den noen gang har gjort for mitt vedkommende. Der er det muligheter. Det spørs hvor fort slalåmgutta kjører, men jeg er med, hevder Lommedalen-alpinisten.

- Er du helt VM-klar?

- Ja, nå er jeg klar. Nå er det full gass på onsdag som gjelder, avslutter 24-åringen.

