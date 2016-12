Kilde i tet før slalåmdelen

ANNONSE

Aleksander Aamodt Kilde leder etter super G-delen i superkombinasjonen etter at de beste løperne er i mål. Kjetil Jansrud er nummer seks før slalåmdelen.

Kilde har 79 hundredeler å gå på mot østerrikske Marcel Hirscher før slalåmen, mens Kjetil Jansrud ikke fikk det helt til å stemme i sitt løp. Han er foreløpig nummer seks, 1.36 bak Kilde. Alexis Pinturault er nummer tre og er sammen med Hirscher kanskje favoritt før det skal avgjøres i slalåmdelen. Franske Pinturault er 84 hundredeler bak Kilde.

- Om du slår opp i ordboka under "villbass", står det Aleksander Kilde. For en maskin, tvitret Jansrud like etter at Kilde var kommet i mål.

Kilde var seks fattige hundredeler før Pinturault ved første mellomtid, men tok nesten halvsekundet fram til neste passering. Ved siste passering før mål var han 54 hundredeler før franskmannen og en solid avslutning sendte han i mål nesten sekundet før Pinturault som vanligvis kjører bra i slalåm.

Marcel Hirscher, som er blant verdens beste slalåmkjørere, leverte et meget solid super-G-renn og er på skuddhold før slalåmdelen som går senere torsdag.

