Kjenner: - Johaug er straffet uhorvelig strengt

6. juni setter Johaug seg ned i CAS-hovedkvarteret i Lausanne. Der står hennes OL-deltakelse i Sør-Korea til vinteren på spill.

Forlenges utelukkelsen er det høyst sannsynlig at hun kan glemme 2018-OL. CAS-eksperten Mike Morgan fører saken for henne.

– Ville vært frikjent ellers

Kjenner kjenner idretten godt.

– Dette koker konkret ned til hvilken grad av skyld man har utvist. Det blir helt avgjørende at forsvaret når gjennom med sitt resonnement. Det synes jeg var veldig bra i høringen i Norge, sier Kjenner til NTB.

– Hva tror du blir utfallet?

– Dette er jo litt preget av at jeg er nordmann og håper, men jeg føler at det også er dekning for det. Jeg synes 13 måneders utelukkelse for det hun har gjort, er uhorvelig strengt. I en sivil rettssak ville det vært en frifinnelse. Idretten har dratt det lenger i dopingsaker og straffer der man ville gått fri i sivil rett.

HÅPER PÅ FRIKJENNELSE: Gunnar Martin Kjenner mener Therese Johaug er blitt straffet alt for hardt.

Han tror også at Marit Bjørgens forklaring kan hjelpe Johaug.

– Vitneforklaringen fra henne var sterk og god med troverdigheten hennes og alt hun står for. Bjørgen sa hun ville gjort akkurat det samme som Johaug, sier Kjenner.

Strengere

Det er et internasjonale skiforbundet (FIS) som anket saken in for CAS. FIS mener 13 måneders utelukkelse er for lite.

16. september i fjor avla Johaug positiv dopingprøve med spor av det forbudte stoffet clostebol. Det fikk hun i seg etter bruk av en sårkrem (Trofodermin) under et treningsopphold i Italia.

Tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen har tatt på seg ansvaret for innkjøpet og at han anbefalte Johaug å bruke kremen på en sår leppe.

Han er blant dem som skal vitne i høringen.

Tre dommere sitter i CAS-panelet: Romano F. Subiotto, Jeffrey G. Benz (utnevnt av team Johaug) og FIS-valget Markus Manninen.

En dom vil trolig ikke foreligge før flere måneder etter høringen.

