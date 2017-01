Kjenner stusser over Johaug-advokatens utspill

ANNONSE

ULLEVAL STADION (Nettavisen): Therese Johaugs advokat, Christian B. Hjort, gikk hardt ut da høringen mot hans klient startet onsdag.

Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol i fjor høst og påtalenemda har innstilt en straff på 14 måneders utestengelse.

Hjort på sin side var klar på at det ikke er noen grunn til å utestenge Johaug og sa at den subsidiære påstanden er at 28-åringen skal utelukkes vesentlig mindre enn 12 måneder.

Det strider mot NIFs regelverk om at Johaug må straffes med minimum et års utestengelse, dersom hun er å klandre, og dette er lagt til grunn for innstillingen på 14 måneders straff.

Aktoratet mener 28-åringen er å klandre for bruddet på dopingreglene og at hun i minste fall har utvist ubetydelig skyld. Hjort er enig på punktet om skyld, men partene har ulikt syn på hvor strengt det skal straffes.

- Stusser over det



Hjort mente at Johaug prinsipalt ikke kunne klandres, subsidiært at hun hadde utvist ubetydelig skyld i saken og brukte dette som videre argument for at hans klient skulle straffes med mindre enn 12 måneder.

- Det er en rekke forhold jeg skal komme tilbake til som viser at utvalget burde gå under minimumsstraffen, som utvalget også har mulighet til.

Han argumenterte videre for at regelbruddet ikke skal ha noe med skylden å gjøre. Dette skal ifølge Hjort være to atskilte vurderinger. Man har ikke skyld kun ved å bryte reglene, hevdet han, og påpekte at det finnes mange misforståelser i flere kretser for kriteriene for utelukkelse.

- Vi mener hun har vist den forsiktigheten man med rimelighet kan forvente av en toppidrettsutøver. Hun undersøkte personlig at kremene ikke inneholdt noe forbudt stoff med den beste kilden for slike opplysninger, nemlig landslagslege Bendiksen, sa advokat Hjort.

Advokaten varslet at han torsdag vil argumentere mer for hvorfor Domsutvalget har en mulighet til å gå under den nevnte straffen og slik sett kan mye tyde på at Johaugs representant har funnet et «smutthull».

Det at Hjort krever full frifinnelse mener advokat og ekspert på idrettsjuss, Gunnar-Martin Kjenner, er noe av det mest oppsiktsvekkende som ble sagt under Johaug-høringen onsdag.

- Jeg stusser litt på det, sier han til Nettavisen.

- Det at Hjort kjører så hardt på full frifinnelse som det prinsipale. Jeg er litt overrasket og skjønner ikke helt grunnlaget for det, sier han.

Stor betydning



Skulle Hjort klare å overtale Domsutvalget med sin argumentasjon, kan det få svært positive følger for Johaug. Blir 28-åringen utestengt i 14 måneder, vil hun trolig slite med å rekke OL i 2018.

Får hun 12 måneders utestengelse, det aktoratet ser på som en minimumstraff, vil hun ha en mulighet til å rekke det samme OL. Klarer Hjort å senke straffen til under 12 måneder, og som han selv sier betydelig lavere enn 12 måneder, vil dette gi Johaug en meget god sjanse til å ta del i oppkjøringen og forbedre seg fram mot OL i Pyeongchang.

Gunnar-Martin Kjenner.

- Jeg lever i uvisshet. Det har jeg egentlig gjort siden jeg fikk den beskjeden om at jeg hadde testet positivt. Får jeg 12 måneder, får jeg muligheten til å forberede meg til OL, og delta på Beitostølen. Blir det 14 måneder mister jeg hele førsesongen og jeg mister den optimale oppladningen til OL, sa Johaug selv under høringen.

Leder av Domsutvalget Ivar Sølberg spurte så skistjernen hvordan det ville påvirke henne å bli utstengt i hele 16 måneder.

- Da mister jeg hele OL, fordi OL starter tidlig i februar. Da har jeg ingen mulighet til å kvalifisere meg til og gå et OL, svarte Johaug.

- Kommer ikke unna



Gunnar-Martin Kjenner føler seg likevel trygg på at aktoratet har en sak som holder vann og at Johaug trolig kan glemme full frikjennelse.

- Skal vi trekke en konklusjon så står saken omtrent der den var da vi startet. Det har selvsagt kommet fram noen flere nyanser og litt mer dokumentasjon. Therese Johaug understreket veldig sterkt den tilliten hun har til lege Fredrik S. Bendiksen og at den tilliten var helt avgjørende for at hun ikke sjekket opp denne kremen ytterligere, mener Kjenner.

- Johaug ga en følelsesmessig og sterk forklaring, men jeg tviler på at det er nok til at hun kommer unna med at det er tilstrekkelig å stole på legen.

Eksperten på idrettsjuss påpeker at en full frifinnelse, slik advokat Hjort snakker om, trolig vil føre til en anke av saken til en høyere instans.

- Blir det full frifinnelse, blir det umiddelbart anket. Det kommer litt an på hvordan det er formulert og begrunnet, men sett ut ifra tidligere saker og tidligere anker, ville det forundre meg om WADA aksepterer dette.

Skulle det ende med frifinnelse i NIFs høring, og en eventuell anke til en høyere instans, kan det også bety at det vil gå enda lengre tid før Johaug får lagt denne saken bak seg og returnert til langrennssporten.