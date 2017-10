Klæbo føler seg ikke trygg på OL-plass

Norges nye skiyndling Johannes Høsflot Klæbo (20) slo gjennom med et brak forrige sesong. Likevel tør han ikke ta noe for gitt når det kommer til en plass i OL-troppen.

OSLO (Nettavisen): 20-åringen noterte seg forrige sesong for karrierens første VM-medalje og vant sprintverdenscupen sammenlagt.

Klæbos prestasjoner vekket så mye oppsikt at han raskt ble døpt «den nye Northug».

- Kan aldri føle seg trygg

Men når han treffer Nettavisen noen uker før den nye sesongen hevder Klæbo at han absolutt ikke føler seg trygg på en plass i OL-troppen som skal konkurrere i Pyeongchang i februar.

- Det å være norsk og skulle kvalifisere seg til OL-landslaget, det er ikke bare-bare. Først må jeg ha fokus på å gjøre den viktige jobben frem til uttaket. Når det uttaket eventuelt er gjort må man sette seg ned og se på hva som er realistisk og hva man må gjøre for å gå fortest mulig i OL, sier han til Nettavisen.

- Føler du deg helt ærlig utrygg på en plass i OL-troppen?

- Man kan aldri føle seg trygg, for det er mye som kan skje. Og skal man komme på et OL-lag i Norge skal det klaffe bra, og man må ha noen gode dager i verdenscupen. For all del, jeg føler meg ikke trygg, og det blir spennende å se når sesongen braker løs, sier han.

Hvis Klæbo blir vraket skal man ikke bli overrasket hvis det blir et lignende kaos som i 2006.

Den gangen valgte daværende landslagstrener Krister Sørgård å vrake en 20 år gammel Petter Northug fra Torino-OL.

At det ble folkeopprør er mildt sagt.

Nå kan det nåværende landslagsteamet stå overfor en lignende situasjon når OL-troppen skal tas ut om noen måneder.

- Brutalt

Langrennsekspert og tidligere verdensmester og OL-medaljør Odd-Bjørn Hjelmeset vil heller ikke berolige dem som frykter at OL går uten Norges nye skiyndling.

- Det er ingen som er trygge på en plass i den norske OL-troppen, det er brutalt hardt sånn sett. Han må prestere, og han må prestere tidlig. Vi vet det er en del sprintere som har lyst til å gå, sier Hjelmeset til Nettavisen.

Likevel er det særlig én ting som Klæbo kan dra nytte av når uttaket skal gjøres, mener den erfarne langrennseksperten.

- Det som er fordelen til Johannes er at han kan gå alt. Det er det ikke alle som kan, poengterer Hjelmeset.

GLEDER SEG: Klæbo ser frem til at sesongen starter opp igjen. Foto:

I likhet med Klæbo mener Hjemeset at de løperne som vil gå OL må vise at de er i form allerede i verdenscupen utover vinteren.

Han er uansett ikke veldig bekymret for at Klæbo kommer til å levere varene i månedene som kommer.

- Det tror jeg absolutt ikke kommer til å bli et problem, forsikrer Hjelmeset.

God magefølelse

Etter en lang oppkjøringsperiode med knallhard trening begynner Klæbo å bli klar for sesongstart. Og han er optimistisk før det hele setter i gang.

- Magefølelsen er bra, jeg føler jeg har fått gjort en solid jobb så langt i sommer og høst. Det er fortsatt en måneds tid igjen til det braker løs på Beitostølen, og jeg kjenner at jeg gleder meg til å få konkurrere igjen. Det er alltid nervepirrende i starten. Jeg må ta Beitostølen først, så får vi se, men det er ikke noe tvil om at OL er det store målet, røper han.

Klæbo har ennå ikke tatt en avgjørelse når det gjelder om han skal gå Tour de Ski eller ikke. Hjelmeset tror 20-åringen er så godt trent at han kan hevde seg i både OL og touren hvis han ender opp med å gå begge deler.

- Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke skjønne noe annet, vi så hvordan han gikk i fjor. Jeg blir ikke overrasket hvis han herjer, slik jeg ble da han kom på Beitostølen i fjor og bare lekte seg på sprinten. Han er et fantastisk talent som det er viktig å ta vare på, sier han.

Akkurat det er alle enige om.

Vinter-OL 2018 er de 23. olympiske vinterleker og arrangeres fra 9.- til 25. februar i Pyeongchang i Sør-Korea. Langrennssesongen åpner i midten av november på Beitostølen.

