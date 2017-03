Klæbo og Tønseth vant lagsprinten

ANNONSE

Strindheim ble hektet helt av på Even Northugs siste etappe, og storebror Petter var aldri i nærheten av å hente inn det tapte. Dermed ble det gull til Didrik Tønseth og Klæbo. Sølvet gikk til Lillehammer og bronsen til Røa.

– Jeg fikk dratt bra på sisterunden. Det var vel ganske klart at det var der det ble avgjort. Da var det bare å være på hugget og klinke til det jeg var kar om, sa Klæbo rett etter målgang.

– Egentlig gikk det ganske rolig helt til siste runde, så jeg hadde bra igjen med futt i beina.

I kvinneklassen vant tvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng for Nes, med BUL og Varden Meråker på de nærmeste plassene.

Northug ble distansert av Klæbo i kvalifiseringen, men han gikk Strindheim inn til en sikker 2.-plass i første semifinaleheat, og mange trodde på en duell mellom de to spurtkanonene i finalen.

Formsterk

Klæbo har vært vinterens store stjerneskudd på langrennshimmelen. Han beviste at formen fortsatt er strålende og rykket fra konkurrentene i finalen. I mål var han fem sekunder foran Lillehammers ankermann Håvard Solås Taugbøl og åtte foran Røas Andrew Musgrave.

Strindheim endte på 12.-plass, slått med over ett minutt.

Petter Northug skulle i utgangspunktet hatt med seg lillebror Tomas som makker, men sistnevnte valgte å stå over torsdagens NM-øvelse. Dermed ble det yngstebror Even som prøvde å bidra til et nytt NM-gull i lagsprint.

Vegard Bjerkreim Nilsen gikk sammen med Taugbøl på Lillehammers sølvlag, mens Martin Johnsrud Sundby var Musgraves makker på Røas bronselag.

Weng-tvillingene vant

Tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng gikk Nes inn til gull på kvinnenes lagsprint i langrenns-NM torsdag. BUL tok sølv og Varden Meråker bronse.

Nes-tvillingene hadde beste tid i semifinalen og fulgte opp i finalen. BUL-duoen Martine Ek Hagen og Heidi Weng ble slått med fire sekunder, Varden Meråkers Marthe Kristoffersen og Kathrine Harsem med åtte.

– Dette var skikkelig kult. Det var beinhardt, men vi fikk en god medalje for slitet, sa Tiril til NTB rett etter at Lotta gikk i mål som vinner.

– Jeg syntes synd på Lotta da hun gikk ut på siste etappe, for det var ikke hvem som helst som kom bak. Jeg fattet et lite håp da de ikke tok innpå mer, men klarte ikke å slappe av før hun var i mål.

Skiskytterne Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold hevdet seg godt for Fossum, men endte utenfor pallen på 4.-plass.

Varden Meråker vant kvinnenes lagsprint-gull på Beitostølen for ett år siden.

