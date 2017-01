ANNONSE

Joahnnes Høsflot Klæbo har hatt en imponerende start på årets sesong, og leverte søndag nok et godt resultat. Han har allerede vist at han er en strålende sprinter, men nå viser han også at han takler distanserenn godt.

Trønderen stilte ikke til start i årets Tour de Ski. I stedet har han gått skandinavisk cup i VM-byen Lahti denne helgen.

Søndagens 15 kilometer med klassisk intervallstart skulle vise seg å være en god distanse for Klæbo. Nordmannen endte på andreplass, kun 5,8 sekunder bak Ivo Niskanen.

Mattis Stenshagen endte på tredjeplass og sørget med det for to norske pallplasseringer i Lahti.

Klæbo hadde før sesongen satt som mål å komme seg til U23-VM, men som følge av hans strålende start på verdenscupsesongen, drømmer unggutten nå om å kjempe om medaljer i VM i Lahti.

Lørdag endte Høsflot Klæbo på femteplass under sprinten i Lahti.