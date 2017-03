Klæbo spurtet best i ekstremt jevn jaktstart

ANNONSE

Johannes Høsflot Klæbo tok med seg nye triumfer både på jaktstarten og i skitouren i Canada sammenlagt søndag.

20-åringen lå litt på etterskudd inn på oppløpet, men klarte å ta seg forbi Niklas Dyrhaug og Alex Harvey med knapp margin.

Sistnevnte ble utropt som andremann over streken, på samme tid som Klæbo.

- Jeg var så stiv, og var jo tredjemann inn på oppløpet der. Så jeg prøvde bare å ta innersporet der og ta korteste veien til mål. Da jeg ser at jeg har sjansen til å ta det igjen, da kobler noe helt annet inn. Så var jeg så heldig at jeg var rett foran, oppsummerte vinneren overfor NRK.

BRAGD: Johannes Høsflot Klæbo vant minitouren som utgjorde verdenscupavslutningen i Quebec.

Han beskriver sesongen som helt utrolig.

- Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Å få starte sesongen med seier på Beitostølen, og avslutte her med seier i minitouren i Canada, som jeg regna med at jeg skulle se på TV, det er utrolig.

- Jeg tror jeg bare kan glede meg til å komme hjem, få senka skuldrene og egentlig bare nyte følelsen, tilføyer den 20 år gamle langrennskometen.

Skuffet Dyrhaug



Niklas Dyrhaug ble nummer tre både på den avsluttende øvelsen og sammenlagt, med bare et tidelssekund svakere tid.

- Fem meter før mål, så kjente jeg at det her går akkurat ikke. Men det var en rå fight. Jeg tror jeg aldri har vært med på en så jevn kamp mellom tre stykker, kommenterte Dyrhaug overfor NRK om innspurten på jaktstarten.

- Jeg hadde min plan om å gå for en litt lengre spurt, sånn som jeg gjorde i går. Jeg er jo fornøyd med å bli nummer tre, men akkurat nå er jeg jævlig skuffa over at jeg ikke tok det hjem, for jeg var så nærme, sa Dyrhaug til NRK.

Klæbo gikk ut i tet på siste konkurransedag under verdenscupavslutningen i Quebec.

Tett fra start



På jaktstarten over 15 kilometer i fristil, hadde det unge stortalentet noen tidelers forsprang på et lite kobbel av løpere han spurtet ifra på slutten av lørdagens 10 kilometer i klassisk.

Fredagens sprintvinner Alex Harvey gikk seg tidlig fram i front i forsøk på å kapre en ny seier foran hjemmepublikummet i Canada.

Etter hvert var det bare Klæbo og Niklas Dyrhaug som klarte å henge med Harvey. Sistnevnte var tydelig skeptisk til å havne i spurtoppgjør med Klæbo, og prøvde å kontrollere med å holde høy fart i front.

Men han klarte ikke å kvitte seg med de to nordmennene. Inn mot stadion skaffet Dyrhaug seg noen meter, litt overraskende, etter at Klæbo først hadde angrepet.

Da oppløpssida startet, hadde Dyrhaug fortsatt en liten luke. Men det holdt akkurat ikke til seier.

Sindre Bjørnestad Skar endte som nummer fire i minitouren. Sjur Røthe endte på sjuendeplass, mens Didrik Tønseth ble nummer ti.