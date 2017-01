ANNONSE

19-åringen viser konkurrentene at han blir farlig framover. I sin første konkurransen siden slutten av november hoppet Riiber 128 meter og fikk 16,4 poeng mer enn Eric Frenzel på annenplass.

Dermed starter den unge Heming-utøveren langrennet med et forsprang på ett minutt og seks sekunder.

- Det ser så lett og uanstrengt ut. Han er i en egen klasse. Lekkert nedslag var det også. Han takler denne storbakken i Lahti veldig bra, sa NRKs kombinertekspert Fred Børre Lundberg.

Espen Andersen er nest best av de norske kombinertgutta. Han hoppet inn til en 11.-plass med sine 114,5 meter. Han starter 10-kilometeren to og et halvt minutt bak Riiber.

For Jørgen Graabak ble det en 17.-plass i hoppbakken. Trønderen landet på 110,5 meter og går løs på langrennet 2.46 minutter bak teten.

Magnus Moan går ut i sporet som nummer 28 etter et hopp på 109 meter. Han starter 3.21 bak Riiber, mens Mikko Kokslien er 4.07 bak etter sin 39.-plass i hoppbakken.

Langrennet starter klokken 13.00.

(©NTB)