Kometen Krüger på VM-jakt

I likhet med kollega Johannes Høsflot Klæbo (20) jakter Simen Hegstad Krüger (23) på en plass i den norske VM-troppen i langrenn.

Klæbo og Hegstad tilhører begge rekrutteringslandslaget og ble nevnt som navn å se opp for før sesongen startet.

Begge har innfridd forventningene og kan karakteriseres som årets kometer så langt.

Krüger gikk i helgen inn til en sterk 8.-plass i sammendraget i Tour de Ski. Det gjorde ham til nest beste nordmann bak 2.-plasserte Martin Johnsrud Sundby.

Krüger tar ingenting for gitt når det gjelder plassen i VM-troppen. Norge skal ha en tropp på tolv herreløpere. I tillegg er Petter Northug forhåndskvalifisert på to øvelser. Kanskje blir også Northug med i troppen av de tolv.

- Jeg føler at jeg må gjøre betydelig flere gode kvalifiseringsløp for å være med i en slik tropp. Hadde det vært 10 kilometer skøyting i VM, så hadde jeg ligget godt an, men det er det ikke. Men det er noen andre distanser som passer meg bra også. Da må jeg gå fort på de rennene som kommer nå ut over i januar. Det er det mange andre som er sugne på også. Det vil bli hard kamp om de VM-plassene, sa Lyn-løperen som fyller 24 år 13. mars.

Prat med Hetland

- Er det noen spesielle løp du tenker på?

- Nå er det en 15 klassisk i verdenscupen som jeg tipper blir avgjørende for den øvelsen, mens det ikke er noe særlig med duathlon igjen. Vi får se hvor mange som er tatt ut før NM, de siste løperne blir nok tatt ut der. Jeg må nok ta en prat med Tor Arne Hetland (landslagstrener) om hvilke renn jeg må gå fort i skal jeg ha mulighet til å få gå i Lahti, men først handler det om å få overskuddet tilbake, sa Krüger da NTB snakket ham etter den avsluttende etappen opp monsterbakken i Tour de Ski sist søndag.

Da hadde han akkurat prestert nok en god etappe under touren og var av de raskeste opp Alpe Cermis.

- Alt i alt må jeg si meg veldig godt fornøyd med touren som har vært. Jeg synes at jeg har klart å levere mange gode renn, og som helt fersk i en sånn tour så viste jeg heller ikke hva jeg gikk til med sju renn på ni dager. Jeg fikk en skikkelig trøkk på 15-kilometeren i Val di Fiemme, men utenom det så synes jeg at jeg har levert gode konkurranser. Derfor er jeg veldig fornøyd totalt sett, og ikke minst med gjennomføringen opp alpinbakken. Den behersket jeg bra til å være første gang, sier han.

Lært

- Hva er du mest fornøyd med i løpet av de sju etappene?

- Det er 10-kilometeren i Toblach der jeg ble nummer tre og kom på pallen. Det var spesielt. Den første pallplassen min var stort. Jeg gjorde også gode løp i Toblach som var viktig med tanke på totalen.

- Hva har du lært?

- Skal jeg være med helt i toppen, så må jeg nok være mer hissig på å kjempe om bonussekunder underveis og også gå bedre på sprinten. Både Sergej Ustjugov og Martin Johnsrud Sundby er med i toppen hver eneste dag. Det er det skiller de beste fra de nest beste. Du er nødt til å være på hogget hver dag. Jeg er nødt til å forbedre meg på mange områder for å kunne stå på toppen. Jeg skal utfordre enda hardere med noen år til med trening.

- Hvordan ser du for deg de neste ukene?

- Det må jeg ta litt underveis og se hvordan kroppen min responderer. Det blir noen rolige dager framover og så komme i gang med litt rolig trening igjen. Jeg må vurdere sammen med trenerne hvilke renn jeg skal gå.

- Hvordan vil du beskrive denne sesongen. Dette nærmer seg et skikkelig gjennombrudd?

- Det har vært en knallstart, og vi er bare så vidt kommet i gang med januar. Det er fortsatt mye igjen. Det har vært en kjempestart, og jeg føler at jeg har tatt steg på mange områder. Det gir seg utslag på resultatlistene også. Jeg synes at det har spilt bra på lag både i sommer og høst. Likevel kan du aldri vite uten å ha konkurrert ordentlig på ski, sier 23-åringen.

Etter to måneder med renn har han fått svarene på at han er god nok.

