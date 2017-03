Krafts rekordhopp skaper reaksjoner: - De er ikke i stand til å se det

ANNONSE

VIKERSUND (Nettavisen): Fire av fem dommere godkjente imidlertid hoppet, men Clas Brede Bråthen, sportssjef for det norske landslaget, mener dommerne ikke har noen forutsetninger for å se om hoppet skulle ha vært dømt som fall eller ikke.

Til det står de alt for langt unna, mener han.

Som i andre hoppbakker er dommertårnet i Vikersund plassert ved siden av kulen, noe som betyr at dommerne var over 200 meter unna der Kraft landet lørdag.

- Jeg stod der oppe hvor de som skal bedømme om han er nedi eller ikke stod. Jeg har sagt det veldig mange ganger at det er de ikke i stand til, for så godt syn har ingen, sier Bråthen til Nettavisen.

Dommerne kan riktignok se hoppene i reprise på en TV-skjerm, men ifølge den norske dommeren i Vikersund denne helgen, er kvaliteten på videobildene dårligere enn det norske TV-seere får se.

- Sinnssyk prestasjon



Sportssjef Bråthen forteller at han i ettertid selv har sett Krafts hopp «tusen ganger» på video.

- Hva er konklusjonen etter å ha sett det tusen ganger?

- Konklusjonen er at det er en sinnssyk prestasjon som definitivt fortjener å stå igjen som verdensrekord.

- Selv om det skulle vise seg at han er nedi med rumpa?

- Ja, for jeg kan ikke konkludere med at han er nedi med rumpa. Selv med hjelp av videobildene. Det var bare én av dommerne som så at han var nedi med rumpa, mens de andre ikke så det. Da må vi stole på de som dømmer. Sånn er det i fotball og sånn er det i andre idretter, forteller Bråthen.

- Dommeren ba om unnskylding



Norske, Nicolai Sebergsen, var lørdag den eneste av de fem dommeren som mente at Kraft var nedi med rumpa på rekordhoppet, men skal vi tro Kraft, har nordmannen endret oppfatning i etterkant.

- På frokosten kom den norske dommeren bort til meg og sa «unnskyld for at jeg ga deg 12 poeng», sier Kraft til Nettavisen.

Nettavisen har ikke lykkes å få en kommentar fra Sebergsen søndag kveld, men ifølge Kraft, ble den norske dommeren overbevist om at det ikke var fall etter å ha sett hoppet flere anger på video.

- Han hadde sett hoppet 20 ganger og han fortalte at det ikke var fall. Han ba meg om unnskyldning og synes det var bra at de andre dommerne mente at jeg stod, forklarer Kraft.

- Jeg tror at jeg stod. Jeg var full av adrenalin og merket ingenting. Jeg har også sett det selv på TV, men klarer ikke se at jeg nedi. Vi kan fortsette å diskutere dette, men det var en fantastisk dag i går, sier østerrikeren.

Rekordhoppet var søndag et tema blant flere i hoppmiljøet i Vikersund, men av de Nettavisen snakket med, var det svært delte meninger om hvor vidt hoppet skulle ha vært godkjent eller ikke.

Vant Raw Air

Kraft kan uansett glede seg over at rekorden står fordi tre tellende dommere godkjente hoppet.

Søndag kunne han også glede seg over å bli historiens første vinner av Raw Air etter at Andreas Wellinger fra Tyskland sviktet i sitt siste hopp.

- Dette er helt klart noe helt spesielt. Det ble veldig dramatisk. Mitt andre hopp var ikke det beste. Det var kanskje ikke de beste forholdene, men sånn er skiflyging, sier Kraft til Nettavisen.

Han føler med Wellinger som mistet seieren.

- Han fikk også problemer i luften. Jeg er lei meg på hans vegne. Han har vært i veldig god form og har ikke gjort noen feil i løpet av disse dagene. Det er tøft for ham, men han er ung og kommer sterkere tilbake, forteller østerrikeren.

Håper på flere Raw Air-turneringer

Årets turnering var altså den første av sitt slag, men både utøvere og ledere Nettavisen var i kontakt med etter søndagens konkurranse håper at Raw Air blir en årlig tradisjon fremover.

- Jeg synes det har vært veldig bra. Det å hoppe hver dag gjør at vi klarer å presse oss selv enda mer. Det er ikke lett. Jeg er sliten og glad for at vi er ferdig, men disse to ukene har vært en veldig fin opplevelse. Jeg håper at vi får oppleve dette i de neste årene også, sier Kraft til Nettavisen.

Han får støtte av FIS' rennleder Walter Hofer, som tror Kraft får oppfylt sitt ønske.

- Jeg har fått ekstremt positive tilbakemeldinger. Det har alt i alt vært strålende innsats fra både arrangøren og utøverne. Jeg tror dette har stort potensial for fremtiden, sier Hofer til Nettavisen.