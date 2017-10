Kristiansen ga seg i tysk ishockeyklubb

Tysklandseventyret ble kort for Tommy Kristiansen. Den tidligere Sarpsborg- og Stavanger-spilleren brøt kontrakten med Krefeld Pinguine etter en kvart sesong.

Kristiansen ble klar for Krefeld i april, like etter at han vant sitt fjerde strake NM-gull med Stavanger. Nå er han ferdig i tysk ishockey etter 17 kamper.

Overfor Sarpsborg Arbeiderblad forklarer Kristiansen at han selv ba om å få avslutte kontrakten med Krefeld.

– Jeg har holdt på en liten stund med dette og har fått klarsignal i dag. Jeg følte at jeg ikke hadde den tilliten som skulle til fra trenernes side. Jeg spilte i andrerekka, men fikk ikke spille i overtall eller undertall. Da ble det altfor lite spilletid for meg, sier han til avisen.

Ifølge SA tyder mye på at Kristiansen fortsetter karrieren for Sparta i hjembyen Sarpsborg. Selv bekrefter han at han returnerer til Norge, men ikke til hvilken klubb.

– Det blir avklart i løpet av neste døgn, sier 28-åringen.

