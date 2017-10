Kristoffersen avfeier rivalens påstand om rigget avlysning

Arrangørens avgjørelse fikk Ted Ligety til å rase.

Henrik Kristoffersen (23) har ingen tro på at avlysningen av søndagens storslalåmrenn var rigget på forhånd. Kollegaen Ted Ligety freste på Twitter etter avgjørelsen.

Amerikaneren antyder at avlysningen var bestemt for flere dager siden ettersom Østerrikes stjerne Marcel Hirscher er ute med skade. Dermed kunne ikke hjemmehåpet kjempe om viktige poeng i verdenscupen.

I den ene meldingen skriver Ligety:

- Det er kanskje et fryktelig vær der oppe, men når presidenten i OSV (Østerrikes Skiforbund) sier til folk mange dager i forveien at det vil bli avlyst, så lukter det ikke bra.

Og i en annen:

- Det synes spesielt at rennet avlyses allerede kl. 06.45 når Østerrikes største stjerne er midlertidig ute med skade.

Seems odd to have a race cancelled at 645am in Austria when their biggest star is temporarily out... 🤔