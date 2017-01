Kristoffersen for lett - mangler 5-6 kg muskler og kraft

ANNONSE

- Det er ikke så mye jeg kan si om dette. Det som er helt klart er at jeg mangler fem-seks kilo muskler og kraft, for når det humper og spretter som det gjorde her i Garmisch, føler jeg meg ikke helt komfortabel, sa Kristoffersen til NTB etter rennet. Han fikk ikke klaff i noen av omgangene, men kjørte seg opp fra 11.- til 7.-plass i finaleomgangen.

Seieren gikk til østerrikeren Marcel Hirscher som kjørte fantastisk i finaleomgangen søndag. Han utklasset konkurrentene og slo annenmann Mats Olsson fra Sverige med halvannet sekund. Det betyr at Hirscher var i en klasse for seg.

Stefan Luitz kjørte inn til tredjeplassen, en svært populær pallplass på hjemmebane i Tyskland. Han var 1,95 sekund bak Hirscher.

Ned til Henrik Kristoffersen på sjuendeplass var det 2,57 sekunder, kanskje litt i meste laget når man vet at VM i St. Moritz bare er noen uker unna.

- Jeg må bare innse at jeg blir litt for svak når det er så slagete og vanskelig som det var her i Garmisch nå, men det er ikke bare i slike løyper jeg føler meg for lett. Det gjelder i grunnen storslalåm generelt, sa han.

- Ikke der jeg vil være

- Det er blitt mange åttendeplasser i storslalåm på meg denne sesongen. Nå endte det riktignok med sjuendeplass her, men det er jo ikke der jeg vil være, forklarte Kristoffersen. Det var hans måte å si at han på ingen måte var fornøye med innsatsen i Garmisch søndag.

Nå reiser han hjemover for å kjøre parallellslalåm i Stockholm på tirsdag. Deretter blir det noen konkurransefrie og rolige dager før VM starter i St. Moritz.

- Nå ser jeg fram til Stockholm og noen roligere dager etter det som har vært en lang, hektisk og tøff januar måned, sa Kristoffersen til NTB. Men at han er verdens beste slalåmkjører hersker det ikke tvil om, selv om det ikke blir skikkelig klaff i storslalåmen søndag.

Rufsete

Leif Kristian Haugen var beste nordmann etter første omgang i Garmisch, men holdt ikke den posisjonen gjennom finaleomgangen.

- Det ble en middels dag for meg med to litt rufsete omganger. Med det som bakteppe er ikke 11.-plassen så verst, sa Leif Kristian Haugen til NTB.

Han forklarte at han prøvde å angripe, men det blir litt for mange feil i den krevende og til dels utfordrende løypa.

- Det ble tungt mot slutten i begge omgangene, for forholdene var slik at jeg måtte krige hele veien, og det tok på kreftene, men selv om det ikke gikk helt som jeg hadde håpet, fikk jeg nok en gang vist at farta er det, la Haugen til.

Han sa også at han ikke mente det var noen grunn til å henge med hodet etter søndagens renn i verdenscupen, men han la til at han så fram til å kunne slappe av noen dager og lade skikkelig opp til VM.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte inn til 13.-plassen og har grunn til å være brukbart fornøyd med det, mens Kjetil Jansrud endte på 25.-plassen.

Bjørnar Neteland kom også til mål i første omgang, men kvalifiserte seg ikke for finaleomgangen, mens Marcus Monsen og Rasmus Windingstad kjørte ut.

