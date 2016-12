Kristoffersen tangerte slalåmens to største legender

ANNONSE

Henrik Kristoffersen (22) sikret torsdag sin andre verdenscupseier på like mange forsøk i slalåm denne sesongen.

Han ledet hele veien i rennet Madonna di Campiglio, og vant nok en gang foran sin argeste konkurrent Marcel Hirscher. Det skilte 33 hundredeler mellom de to etter to omganger.

Triumfen er Kristoffersens ellevte i v-cupen i favorittdisiplinen.

Innsatsen i Italia ble bare enda en bekreftelse på nordmannens skyhøye nivå. Bak ham og Hirscher var det over sekundet ned til tredjeplasserte Stefano Gross.

Imponert OL-mester



Tidligere OL-vinner i slalåm, Finn Christian Jagge, er som mange andre full av beundring for 22-åringens prestasjoner. Han mener Kristoffersens slalåmoppvisning er skikjøring i ypperste verdensklasse.

- Det er en bakke som det normalt skiller lite i. Men han kjører som om det ikke står noe på spill, sier Jagge til Nettavisen.

Jagge vet godt hva han snakker om. Han vant også to verdenscupseierer i slalåm på samme sted i 1991 og 1999.

I seiersintervjuet NRK viste ble Kristoffersen spurt om hvordan han klarer å holde seg så stabilt i toppen.

- Det er mye trening. Vi ser på Marcel og meg, jeg tror det er alt det harde arbeidet som betaler seg, sa vinneren.

Opp blant legendene



Med torsdagens seier har den unge nordmannen i tillegg oppnådd noe bare Ingemar Stenmark og Alberto Tomba har klart før ham: Nemlig å vinne to ganger på rad i Madonna di Campiglio.

(artikkelen fortsetter under bildet)

VISTE STYRKE: Henrik Kristoffersen var så definitivt ikke preget av utenomsportslig bråk i torsdagens slalåm i Italia.





Unggutten legger ikke skjul på det inspirerer ham å kunne kopiere de to nevnte skilegendene.

- Helt klart. De er jo enorme stjerner. De er de beste som noen gang har kjørt på ski, så det er ganske fantastisk, innrømmet Norges store slalåmstjerne.

På samme dato for et år siden vant Kristoffersen det tilsvarende rennet, foran Marcel Hirscher.

Torsdag tok romerikingen ledelsen etter den første omgangen, igjen foran verdenscupleder Hirscher.

I finaleomgangen satset østerrikeren alt på å hente inn forspranget. Etter målpasseringen sin hadde Hirscher over sekundet ned til hjemmehåpet Gross.

Kristoffersen hadde 23 hundredelssekunder til gode etter halvferdig konkurranse. Den norske alpinstjernen kom da i mål på nøyaktig 48 sekunder.

Etter finalen hadde han plusset på et tidelssekund til målt mot Hirscher.

Sponsorkonflikt



Kristoffersen sto over åpningen i finske Levi i november på grunn av sponsorkonflikten med Norges Skiforbund. Forrige verdenscupslalåm i Val d'Isere endte med seier til Kristoffersen.

Svenske André Myhrer holdt tredjeplassen halvveis i torsdagens konkurranse. Han var snaue halvsekundet bak.

Favorittene startet tidlig i de italienske alpene.

Tyske Felix Neureuther begynte det hele med å kjøre ut, før Hirscher fulgte opp med en god tid som den neste startende.

Kristoffersen var derimot foran rivalen på alle tidsmålinger.

Tynt bak eneren



Sebastian Foss Solevåg fikk det ikke helt til å klaffe, men hentet seg inn mot slutten i begge omgangene. Han endte på en 24.-plass.

Leif Kristian Haugen mislyktes med sin førsteomgang fra startnummer 29. Han kjørte i mål på svakeste tid inntil da.

For Jonathan Nordbotten var rennet over da han kjørte ut like før andre mellomtid.