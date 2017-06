Kritisk til FIS' Johaug-krav

ANNONSE

Det var etter tirsdagens høring i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) at Johaugs advokat, Christian B. Hjort, kunne fortelle at FIS har lagt ned påstand om en utestengelse som vil innebære at den norske langrennsstjernen går glipp av OL i Sør-Korea neste år.

Det kravet har Kaggestad lite forståelse for.

- Jeg synes FIS går hardt til verks og lurer på hva de egentlig vil med det her. Jeg står på mine spekulasjoner om at jeg tror det har gått politikk i den saken her, sier Kaggestad til Nettavisen.

KRITISK: Dopingekspert Mads Kaggestad er skeptisk til FIS' krav om å utestenge Johaug i 16-20 måneder.

- Ikke tradisjonell doping



Tidligere har det kun vært kjent at FIS har ønsket en «rimelig forlengelse» av utestengelsen på 13 måneder som Johaug ble idømt av domsutvalget i Norges Idrettsforbund tidligere i år.

- Greit nok hvis de vil ha utestengelsen opp i 14 måneder eller teste saken i det som kanskje oppfattes som et mer uavhengig organ, men at de vil ha minimum 16 måneders utestengelse som i tillegg innebærer at hun ikke får være med OL, synes jeg er en voldsom straff for noe som ikke kan kategoriseres som tradisjonell doping, forklarer Kaggestad.

Han forstår ikke hvordan FIS kan mene at en straff på over 16 måneder er rimelig ettersom partene tilsynelatende er enige om hendelsesforløpet i saken.

- Det er ikke kyniske årsaker til at hun har fått i seg Clostebol. Det er en tabbe, det er en glipp. Jeg synes det ikke står i stil å gi henne 16 måneder i forhold til forseelsen hun har gjort. Jeg synes det er for strengt, sier Kaggestad.

- Jeg begynner å lure på om de egentlig ikke tror på henne og at det bare er noe de sier de gjør. For hvor hardt skal en utøver straffes for en feil når det ikke er kynisme som ligger bak, sier dopingeksperten.

Han er også kritisk til mangelen på åpenhet fra FIS i saken.

- Vi vet ikke hvem som sitter i dopingpanelet til FIS. Vi vet ikke hvordan den prosessen her har vært i FIS. Siden det er så lite åpenhet rundt saken og FIS holder såpass igjen hva gjelder informasjon, så bli det bare grobunn for masse spekulasjoner, sier Kaggestad.

Norges Skiforbund: - Urimelig

Også Norges Skiforbund er negative til FIS' påstand.

Kommunikasjonssjef, Espen Graff, er tydelig på at Skiforbundet ikke kjenner til hva som ble sagt under tirsdagens høring i CAS, utover det som ble uttalt i media. De mener imidlertid at FIS’s påstand om 16-20 måneders utestengelse er for streng.

- Vi respekterer at FIS har brukt sin rett til å anke, men siden det har kommet veldig klart frem at dette var et uhell og ikke et forsøk på juks, så opplever vi at det er urimelig med utestengelse i to sesonger, sier Graff til Nettavisen.

Kommunikasjonssjef i Norges skiforbund, Espen Graff.

Det synes også Johaugs advokat, Christian B. Hjort.

- Vi er selvfølgelig spent på resultatet, men saken står etter mitt syn veldig mye i samme stilling. Det var ikke noen vesentlig nye forhold som ble forhandlet her i dag. Nå er vi spent på hvordan CAS-panelet vurderer dette, sier Hjort til NTB etter høringen tirsdag.

FIS har ikke svart på Nettavisens henvendelse tirsdag.

FIS anket

Johaug ble tidligere i år dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget til Norges Idrettsforbund (NIF), for bruk av det anabole steroidet clostebol.

28-åringen har forklart at hun fikk i seg stoffet ved bruk av kremen Trofordermin som hun fikk av landslagslege Fredrik Bendiksen for å behandle en sår leppe. Den forklaringen bekrefter også Bendiksen selv.

NIFs domsutvalg trodde på Johaugs historie, men mente at hun likevel ikke var helt uten skyld.

Dommen på 13 måneders utestengelse ble senere anket av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Etter at FIS anket, har også Johaug levert inn en motanke som også ble behandlet i CAS tirsdag.

Nå gjenstår det å se hva CAS's dommerpanel kommer frem til. Det er knyttet stor spenning til om Johaug kommer til å rekke OL i Sør-Korea neste år.

Står utestengelsen på 13 måneder vil hun kunne konkurrere igjen i november, men skulle hun få mer enn 15 måneders utestengelse, har hun selv sagt at hun ikke vil rekke OL.