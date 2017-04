Krogh før OL-sesongen: - Det er alt som betyr noe

ANNONSE

ØKERN (Nettavisen): Finn Hågen Krogh fikk viljen sin, og bytter ut sin plass på sprintlandslaget med en plass på Tor-Arne Hetlands allroundlandslag når skiutøverne tar fatt på skisesongen 2017/2018.

Les også: Slik blir langrennslandslagene i OL-sesongen

- Alt som betyr noe



Det gjøres for å styrke Kroghs muligheter foran vinterens store mål - OL i Pyeongchang.

- OL blir selvfølgelig det desidert viktigste. Det er alt som betyr noe, sier Krogh til Nettavisen.

- Jeg ser nok for meg å ha større sjanser på distanserenn, enn på sprinten siden den er i klassisk stil i OL. Derfor er det naturlig for meg å være på allroundlaget, så jeg kan få trent med utøvere som har de samme målene som meg, fortsetter han.

- Tar du noen spesielle grep før OL-sesongen?

- Det blir ingen spesielle krumspring i treningsarbeidet. Det blir mye det samme, men selvfølgelig litt mindre sprinttrening nå som jeg er på allroundlaget.

- Kanskje ser vi en enda litt seigere Krogh neste år, sier mannen som gikk den legendariske stafettetappen for Norge under ski-VM i Lahti tidligere i år.

Har sett seg ut målet

Skiprofilen forteller at han ønsker å gå flere distanser i OL, men at spesielt skiathlon er et stort mål under OL.

Distansen som består av både fristil og klassisk langrenn, er noe som frister Krogh.

- Hadde jeg måtte valgt ett renn, så hadde jeg nok valgt skiathlon som mitt mål, men jeg har lyst til å gå flere renn i OL, sier Krogh.

Krogh er kjent for sine sprintegenskaper, og forteller at han ikke har noen planer om å bli en dårligere sprinter selv om han nå forlater sprintlandslaget.

- Jeg må fortsatt holde på rappheten om jeg skal klare å avgjøre en medalje på skiathlon. Det vil fortsatt handle om å dyrke de egenskapene, i tillegg til å få litt bedre utholdenhet, fortsetter han.

Han forteller at han fortsatt ønsker å gå sprintrenn i verdenscupen, og at OL-sprinten også vil være et mål.

SPRINTSJEF: Arild Monsen.

- En soleklar kandidat



Krogh har vært klar på at han ønsket å prøve seg på allroundlandslaget, og peker blant annet på at de beste resultatene hans fra forrige sesong, kom i distanserenn og ikke i sprintrenn.

- Jeg var vel egentlig en soleklar kandidat på allroundlaget, sier han.

Sjef for sprintlandslaget, Arild Monsen, var enig i Kroghs ønske om en overgang til allroundlaget.

- Vi har visst lenge at han bør over på allroundlaget for å ta et steg videre i sin karriere. Der trenes det enda litt hardere og med enda litt høyere fart, sier Monsen til Nettavisen.

- Jeg har ønsket det like mye som Finn har, sier landslagstreneren.

Slik blir landslagene



Allroundlaget for herrer elite vil telle ni mann:

Emil Iversen, Hans Christer Holund, Finn Hågen Krogh, Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby, samt yngstemann som er Simen Hegstad Krügher.

På sprintlandslaget for herrer er det tatt ut seks utøvere: Eirik Brandsdal, Sondre Turvoll Fossli, Sindre Bjørnstad Skar, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl, Johannes Høsflot Klæbo.

De som er tatt ut på damelandslaget for sesongen 2017/2018 er: Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Katrine Harsem, Astrid U. Jacobsen, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla og Kari Øyre Slind.