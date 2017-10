Krogh frykter ikke nytt uttaks-mareritt

OL i Sotsji ble en tung opplevelse for Finn Hågen Krogh. Langrennsprofilen er ikke redd for at nedturen gjentar seg til vinterlekene i Pyeongchang.

I 2014 reiste Krogh til Sotsji vel vitende om at han var tiltenkt en plass på det norske laget til den individuelle sprinten. Seks dager før karrierens første OL-konkurranse kom imidlertid beskjeden om at han likevel var vraket.

Veteranen Ola Vigen Hattestad vant sprintgeneralprøven i Toblach og fikk grønt lys av landslagsledelsen til å gå OL-sprinten. Krogh ble skadelidende og plassert på sidelinjen. Hattestad endte opp med å ta OL-gullet, men for Krogh var det naturlig nok liten trøst.

Finnmarkingen rettet blikket mot 15-kilometeren i fri teknikk, men kom også der til kort i uttaket. Mens lagkameratene kjempet om olympiske medaljer, ble Alta-gutten sendt hjem med i god tid før OL-ilden ble slukket.

Ikke bekymret

Om fire måneder tennes OL-ilden på ny. Vinterlekene i sørkoreanske Pyeongchang gir en mer erfaren og lang mer merittert Krogh en ny sjanse til å realisere OL-drømmen. Finnmarkingen er ikke redd for at det hele skal ende i en ny nedtur.

– Man kan ikke være trygg, men det er ikke sånn at jeg går og bekymrer meg veldig (for uttaket). Blir jeg ikke kvalifisert, er jeg ikke god nok, og det er en ærlig sak. Jeg gjør bare mitt beste, og håper at det jeg gjør skal være godt nok til å komme med, sier 27-åringen – og tilføyer:

– Hva andre gjør, får ikke jeg gjort noe med. Jeg må jobbe med meg selv og være så god jeg kan.

De fire årene som er gått siden vinterlekene i Russland taler også til den allsidige landslagsprofilens fordel, tror han selv.

– Jeg har blitt fire år eldre og har hatt veldig gode sesonger siden Sotsji. Jeg tror det er bra å ha litt resultater i bakhånd når det kommer til uttak. De vet hva jeg er god for på mitt beste, og jeg står i en annen posisjon nå enn for fire år siden, sier Krogh.

Tre internasjonale mesterskapsmedaljer har det blitt siden Sotsji-nedturen. Gullet fra lagsprinten under VM i Falun i 2015 fikk forrige sesong selskap i medaljesamlingen av VM-bronsen på tremila med skibytte og stafettgullet fra VM i Lahti.

Ønsker seg tøft OL-program

Kampen om plassene på det norske OL-laget til lekene i Pyeongchang blir beinhard. Det vet naturlig nok Krogh også. Finnmarkingen tror samtidig landslagsledelsen vil ha en viss grad av tålmodighet med ham.

– Jeg tror ikke jeg må vise form veldig tidlig. Før uttaket må jeg naturligvis prestere, og det bør nok gå fort i hvert fall én gang før jul. I tillegg blir Tour de Ski veldig viktig for distanseuttaket. Jeg har forhåpninger i Touren, og leverer jeg der, er man godt kvalifisert, sier 27-åringen.

– Hvilke distanser vil du helst gå i Pyeongchang?

– Jeg satser på å gå alt bortsatt fra den avsluttende femmila. Det blir travelt, men sammenligner du med et VM, er det mer tid mellom distansene i OL, sier Krogh, og røper samtidig at han har laget en prioriteringsliste.

– De største medaljesjansene for meg individuelt er nok fellesstarten med skibytte og 15 kilometer skøyting. I tillegg har vi god sjanse på lagsprinten. Den går også i fri teknikk, som passer meg helt perfekt. På den normale stafetten vil jeg selvfølgelig også gjerne ha plass, smiler finnmarkingen.

Vil gjenskape stafettfølelsen

Nettopp stafetten avgjorde han i norsk favør i Lahti sist vinter – etter å ha fått tillit i ankermannsrollen Petter Northug har hatt klippekort på i en evighet. Opplevelsen ga mersmak.

– Det var en veldig, veldig bra opplevelse. Den følelsen har jeg lyst til å gjenskape. Det ligger ikke an til å bli noen motivasjonsproblemer der, smiler Krogh.

Midt i november starter jakten på OL-billettene under de tradisjonsrike åpningsrennene på Beitostølen. Snaue to måneder senere smeller det i Pyeongchang.

