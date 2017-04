Landslagsledelsen forklarer Klæbo-valget: - Vil ikke ta noen sjanser

ANNONSE

ØKERN (Nettavisen): Det har vært knyttet mye spenning til hvilket landslag Johannes Høsflot Klæbo ville bli en del av foran den kommende OL-sesongen.

Skikometen selv har vært krystallklar på at han ønsket å være en del av allroundlandslaget, sammen med blant andre Martin Johnsrud Sundby.

Da elitelandslagene ble presentert onsdag, ble det derimot klart at Klæbo blir en del av Arild Monsens sprintlandslag. Klæbo vant sprintverdenscupen sist sesong, og satt også igjen med en bronsemedalje fra sprinten ski-VM i Lahti.

- Ville ikke ta noen sjanser

Sjef for sprintlandslaget, Arild Monsen, forklarer valget slik:

- Noen ganger tar man ut utøvere på elitelandslag, og så blir de borte. Vi ønsker ikke å ta den sjansen med Johannes. Vi må ha tålmodighet med Johannes sin utvikling, selv om det har gått fort så langt, sier Monsen til Nettavisen.

- Jeg har ingen problemer med å sette meg inn hodet til Johannes og skjønne at han vil være på lag med verdens beste skiløpere. Men da vi satte oss ned med han, og snakket om hva han kan dra ut av for eksempel Martin Johnsrud Sundby, fant vi ut at han kan dra minst like mye nytte ut av å være på vårt lag, fortsetter Monsen.

SPRINTTRENER: Arild Monsen leder det norske sprintlandslaget.

Han er klar på at det har vært utfordrende å velge hvilke løpere som blir en del av landslaget den kommende sesongen.

- Det er alltid vanskelig, og det kan være litt følelser inne i bildet. Det er jo litt forskjell på å ta ut neste års gruppe, og det å skulle ta ut et lag til neste helgs renn. Det får litt mer konsekvenser, sier sprinttreneren.

Landslagssjef Vidar Løfshus er klar på at ledelsen tar hensyn til det de mener er best for hver enkelt utøver.

- Først og fremst tar vi hensyn til hva tror er best for utøveren. Både på kort og på lang sikt. Johannes er veldig takknemlig for at han er tatt ut på elitelandslaget, det er ikke noen selvfølge å komme med på det norske landslaget, selv om det hører med til historien at han har gjort seg fortjent til det, sier Løfshus til Nettavisen.

Klæbo har snudd



I kontrast til den siste tids nyhetssaker, forteller Johannes Høsflot Klæbo til Nettavisen at han er fornøyd med å være en del av sprintlandslaget.

Klæbo har blant annet tidligere fortalt til VG at han ønsket seg til allroundlandslaget.

- Jeg er fornøyd med at det er sprintlandslaget jeg skal høre til, sier Klæbo til Nettavisen.

- Du har vært klar på du ønsket deg til allroundlaget, hva er grunnen til at du har snudd?

- Det er så enkelt som at jeg har blitt tatt ut på et lag. Jeg har lyst til å gå raskest mulig på ski, og sammen mener vi at dette er det beste laget.

Ønsket om å være en del av allroundlandslaget er lagt til side, og skikometen er i stedet klar på én ting: Nå handler alt om å gjøre den jobben som trengs for å hevde seg i vinter-OL i Pyeongchang.

- Nå er det to bokstaver som står i mitt hode, og det er OL. Nå gleder jeg meg til å gjøre jobben i sommer og i høst. Jeg er klar for å gå i krigen, og så tror jeg ikke nødvendigvis det spiller så stor rolle hvilket lag man er på, forteller Klæbo.

Diskusjoner med landslagsledelsen



Selv om han nå har slått seg til ro med plassen på sprintlandslaget, legger han ikke skjul på at det har vært diskusjoner mellom han og landslagsledelsen.

- Jeg skal ikke gå inn på detaljer for hvor mye vi har snakket sammen, men vi har vært i diskusjoner. Nå er uttaket offentliggjort og bestemt, sier trønderen.

- Når fikk du beskjeden?

- Jeg husker ikke nøyaktig hvilken dag dte var, men det var ganske nylig. Nå er det bestemt og jeg har lagt det bak meg. Nå ser jeg frem mot en ny sesong, slår han fast.

LANDSLAGSSJEF: Vidar Løfshus.

Løfshus forteller at det å plassere Klæbo på sprintlandslaget er en god avgjørelse både kortsiktig, men også med et langsiktig utviklingsperspektiv. Landslagssjefen er godt fornøyd med valget, og håper å kunne få se Klæbo ta medaljer i Pyeongchang-OL.

- Har han selv gitt uttrykk for at han ville på allroundlaget?

- Som jeg sier, det er en leder- og trener-beslutning, det er vi som sitter i førersetet. Så tar vi en diskusjon med utøverne og tar en beslutning på sportslig grunnlag, svarer Løfshus.

- Guds gave til skisporten



Nettavisens langrennsblogger, Torbjörn Nordvall, spår en lysende karriere for Klæbo, uansett hvilket av landslagene han er en del av.

- Det spiller ingen rolle om det nye stjerneskuddet på herresiden, Johannes Høsflot Klæbo er med på sprintlaget eller distanselaget, sier Nordvall til Nettavisen.

Nå ble det altså sprintlandslaget for Klæbo, under ledelse av Arild Monsen. Nordvall tror uansett at Klæbo kommer til å bli en dominerende profil i skisporten fremover.

- Klæbo, som vant sprintcupen, virker å være Guds gave til skisporten. En 20-åring som utvilsomt vil dominere verdenscupen fullstendig, i samme stil som Petter Northug og Bjørn Dæhlie, sier Nordvall.

- Selvfølgelig en mann for OL

Når Løfshus sier at han håper å se Klæbo ta medaljer i OL neste år, er han ikke alene om å ha de tankene.

Også sprinttrener Monsen er krystallklar på at Klæbo er en mann for OL.

- Jeg tror vi kommer til å se han på omtrent samme nivå som der han var i fjor. Jeg tror han kommer til å være der oppe i toppen. Han er selvfølgelig en mann for OL, slår Monsen fast.

Hovedpersonen selv er også enig i sjefenes tanker.

- Jeg tror at OL kan bli utrolig bra, men jeg må gjøre jobben allerede nå i sommer og høst. Det er vanskelig å komme inn på det norske OL-laget, så jeg må være på hugget, sier Klæbo.