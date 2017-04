Landslagssjefen vil ha Johaug rett inn på laget: - Det er en selvfølge

ANNONSE

ØKERN (Nettavisen): Da elitelandslagene i langrenn ble offentliggjort onsdag kunne langrennssjef Vidar Løfshus bekrefte at dopingutestengte Therese Johaug vil gå rett inn på laget, så fort hun har sonet sin straff.

Han er ikke redd for å få reaksjoner på at Johaug spaserer rett inn igjen på laget.

- Merittlisten hennes taler for seg. De andre jentene her har mye kontakt med Therese og vet hvordan hun trener, så jeg tror ikke det blir noen sure miner for det, sier langrennssjefen til Nettavisen.

- Det er en selvfølge at hun går rett inn på laget, sier han videre.

SONER: Therese Johaug kan tidligst være tilbake på landslaget i september. OL i Pyeongchang er i februar 2018.

Johaug ble utestengt i 13 måneder etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol ved bruk av leppesalven Trofodermin.

Forkortet dom?



Den norske stjernen vil i utgangspunktet ha sonet ferdig sin straff den 18. november og vil da altså gå rett inn igjen på det norske landslaget. Johaug-saken er imidlertid anket til idrettens voldgiftsrett (CAS) og en avgjørelse der kan føre til at dommen både blir forkortet og forlenget.

Løfshus sier til Nettavisen at de har tro på at dommen mot Johaug vil bli forkortet og at han slik sett vil være tilbake tidligere på høsten.

- Når hun har sonet ferdig dommen, går hun rett inn igjen på laget, sier Løfshus til Nettavisen.

God kontakt



Løfshus sier videre at han har god kontakt med Johaug og teamet rundt henne og han er trygg på at 28-åringen holder seg i toppform.

- Jeg har litt kontakt med henne og prater litt med trener Pål Gunnar (Mikkelsplass) og har god oversikt over den treningsjobben som blir gjort, så jeg er ikke redd for det. Når hun kommer tilbake er hun godt på nivå med dem som er i treningsgruppen, sier Løfshus.

De som er tatt ut på damelandslaget for sesongen 2017/2018 er: Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Katrine Harem, Astrid U. Jacobsen, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind.

Med Johaug inn på laget vil det telle totalt ni utøvere.

