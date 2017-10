Langrennsverdensmester legger opp

Johan Kjølstad (34) gir seg som langrennsløper. Han skal prioritere familien og studiene.

I en melding på både Instagram og Facebook forteller han mer om hvorfor.

– Det å være heltidsstudent, skiløper og familiefar har gjort at tiden ikke strekker til. Nå blir skiene byttet ut med skolebøker på NTNU. Først og fremst vil jeg takke samboer og familie som har lagt ting til rette. Samtidig vil jeg takke United Bakeries med Remi Goulignac i spissen for at jeg kunne ha satset langløp de siste 5 årene, sier Kjølstad.

Les mer: Klæbo føler seg ikke trygg på OL-plass

Johan Kjølstad var på sprintlandslaget før han skiftet til langløp. Han ble verdensmester i lagsprint i Liberec i 2009. I det samme mesterskapet tok han sølv individuelt i sprint.

Til sammen tok han to verdenscupseirer og seks NM-gull. (©NTB)

Mest sett siste uken