Larrivee med tre mål i comebacket

ANNONSE

Storhamars Christian Larrivée spilte sin første eliteseriekamp for sesongen. Han sto for tre mål og to assist i 5-3-seieren over Stjernen.

For Storhamar var Larrivée frelseren som har kommet tilbake. Han har gått skadd etter en smell i hodet i en treningskamp mot Mora i september.

Det meste av det offensive skulle handle om den rutinerte canadieren. Han hadde to assist i kampen før han satte en straffe bak Stjernen-målvakt Sander René Berg i midtperioden og ordnet 3-1-ledelse til gjestene. Han satte inn 4-3-målet i overtall i tredje periode og avsluttet det hele mot slutten av kampen.

- Det var som en drøm for meg, sa Larrivée til h-a.no etter comebacket.

Heier med scoring

Hos Stjernen var Andreas Heier tilbake etter spill i Modo, men laget måtte unnvære sin toppscorer og lagkaptein Victor Backman.

Etter 2.25 av kampen hadde Joonas Rönnberg sendt gjestene i ledelsen i et overtallsspill på en målvaktsretur etter et skudd fra Larrivée.

Dan Nygård utlignet da pucken kom sprettende fra vantet og rett ned på køllebladet hans.

I midtperioden scoret Mathias Holst Jensen sitt første eliteseriemål for Storhamar da han styrte inn 2-1-målet. Larrivée var tredje sist på pucken.

Anført av Heier tok Stjernen kommadoen tidlig i tredje periode. De røde fra Fredrikstad reduserte først ved Heier, mens Anders Pedersen var mannen bak utligningen til 3-3.

I et overtall med litt under 6 minutter igjen av kampen satte Larrivée inn 4-3-målet. Med 1.28 igjen av kampen kom han alene med Berg og fastsatte resultatet til 5-3.

Løsnet i midtperioden

Det tok et par perioder før det løsnet i de andre kampene, med unntak av Manglerud Star mot Kongsvinger. Den kampen vant Oslo-laget 4-1.

Vålerenga anført av Tobias Lindström (2 mål) gikk opp i 3-0 før Sparta Sarpsborg reduserte to ganger. Flere mål enn de fem i midtperioden kom det ikke.

I Askerhallen viste Vinny Saponari at både han og laget er i storform da serietoer Lørenskog ble slått 3-1. Amerikaneren ble kåret til eliteserien beste spiller i desember.

Frisk Asker tok sin sjette strake seier. Saponari var nest sist på pucken da Mathis Baar gjorde 1-0, mens han avsluttet selv til 2-0 kort etter. Mikael Dokken reduserte en gang for Lørenskog, men Torstein Nordrum fastsatte resultatet til 3-1.

Med seier til Vålerenga, Frisk Asker og Storhamar tetner det til i kampen om tredje- og fjerdeplassen på tabellen bak Stavanger og Lørenskog. Vålerenga har 55 poeng, Lillehammer 53, Frisk Asker og Storhamar 51.

(©NTB)