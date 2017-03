Laura Dahlmeier vant da Eckhoff skjøt feilfritt

ANNONSE

Tyske Laura Dahlmeier vant igjen da Tiril Eckhoff holdt hodet kaldt på standplass og tok sin første individuelle pallplass i verdenscupen, denne sesongen.

Eckhoff skjøt to fulle hus på torsdagens sprint og endte på en 2.-plass, 8,4 sekunder bak Dahlmeier. Dermed får Eckhoff et godt utgangspunkt til jaktstarten på lørdag. Franske Anais Chevalier tok 3.-plassen.

Laura Dahlmeier startet tidlig på torsdagens sprint i verdenscupen og la raskt press på motstanderne. Det spilte liten rolle at Eckhoff ikke slo Dalmeier, for NRKs-kommentator Andreas Stabrun Smith.

- Det var verdt hele turen til Korea det. Det blir nok ingen seier på Eckhoff i dag, men seieren er to fulle hus, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith om Eckhoff.

Eckhoff var svært fornøyd med hennes andre feilfrie individuelle renn i karrieren. Stabrun Smith lurte på hvordan hun følte rennet gikk fra en til ti.

- Ti, definitivt. Det var veldig deilig. Nå fikk jeg vist at jeg er litt god da, i alle fall. Det er jo et av mine beste løp. Jeg liker meg veldig godt her i Sør-Korea og gleder meg til OL neste år. Jeg var veldig trygg i dag så dette tar jeg med til OL, svarte Eckhoff etter målgang til NRK.

De norske skiskytterjentene hadde et håpløst VM, men takket være Eckhoff ble dette et blidt lyspunkt. Nå kan Eckhoff fortsette vel vitende om at hun fortsatt kan hevde seg blant de beste.

- Jeg har vært litt deppa etter VM. Da hjelper det å få litt perspektiv på ting, sa Eckhoff til NRK etter sprinten.

For resten av de norske utøverne ble det litt for mange bom på standplass. Hilde Fenne endte opp med fire bom tilsammen og kom til slutt på en 58.-plass. Marte Olsbu skjøt ned åtte blinker og endte på en 24.-plass. Marion Rønning Huber fikk også gå torsdagen renn og fikk kun én bom etter ti skudd. Huber gikk ikke raskt nok i sporet til å hevde seg i toppen, det ble med en 50.plass.

Kaia Wøien Nicolaisen var første kvinnelige norske utøver i løypa. Nicolaisen endte opp med en strafferunde på liggende skyting og fire på stående. Nicolaisen er vanligvis Norges beste skytter, men taklet ikke presset på standplass under fredagens renn. Nicolaisen kom til slutt på en 85.-plass.

