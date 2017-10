Legkov kan gjøre comeback i Gällivare

De seks russiske langrennsløperne som inntil videre etter utestengt under mistanke om dopingbruk kan gjøre comeback i den svenske langrennsåpningen i Gällivare.

Utestengelsen av Aleksandr Legkov, Jevgenij Belov og de fire øvrige russiske langrennsløperne strekker seg i utgangspunktet ut oktober. Deretter er samtlige klarert for konkurranser igjen, dersom ikke utestengelsen på ny forlenges.

– Vi er veldig glade for at vi får komme til Gällivare, fordi vi vet at de byr på perfekte forhold der. Dette er en svært viktig treningssamling foran OL-sesongen, og vi ser virkelig fram til å starte konkurransesesongen med premieren i Gällivare, skriver den russiske landslagstreneren Markus Cramer i en pressemelding.

De seks aktuelle russiske langrennsløperne har av Det internasjonale skiforbundet (FIS) vært midlertidig utestengt fra alle konkurranser siden desember 2016. Etter en anke fra utøverne selv valgte Idrettens voldgiftsrett (CAS) tidligere i år å forlenge utestengelsen til 31. oktober.

Dersom det finnes grunner til at utestengelsen bør forlenges ytterligere, kan FIS gjøre dette, men da kan utøverne igjen anke til CAS.

Stefan Nieminen, presseansvarlig for rennene i Gällivare, åpner for at de seks russiske får konkurrere.

– Verken Legkov eller Belov er tatt for doping. Dette dreier seg om en utestengelse det er stilt klare spørsmål ved, i og med at man har valgt å utestenge disse utøverne til tross for at de ikke har testet positivt. Og rene og frie utøvere sier vi ikke nei til. De er hjertelig velkomne hit og konkurrere, sier han til TT.

Alexej Petuchov, Jevgenija Sjapovalova, Maxim Vylegzjanin og Julija Ivanova er de fire øvrige russiske utøverne som i øyeblikket er utestengt.



