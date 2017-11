Legkov og Belov utestenges fra OL

Langrennsløperen Alexander Legkov, som vant individuelt gull og stafettsølv i Sotsji-OL i 2014, er diskvalifisert for doping.

Det gjøres på bakgrunn av beviser framkommet gjennom etterforskningen av russisk statsdoping, melder Den internasjonale olympiske komité.

Også Jevgenij Belov er diskvalifisert fra Sotsji-OL. Begge er bannlyst fra alle framtidige OL. IOC ber i pressemeldingen FIS nå om å justere sine resultatlister. Avgjørelsen påvirker ikke FIS-konkurranser.

Det er de første dopingdiskvalifikasjonene fra Sotsji-lekene som skjer uten at det foreligger positive dopingprøver. I stedet gjøres det på bakgrunn av beviser samlet inn av WADA-granskingen ledet av Richard McLaren.

McLaren har slått fast at det var statsstøttet doping under Sotsji-lekene, og at dopede utøveres urinprøver ble byttet ut med rene prøver.

IOC-utvalget, som har gransket 28 tilfeller av mulige dopingovertredelser under Sotsji-OL, uttalte for noen uker siden at en avgjørelse i samtlige saker vil bli offentliggjort innen utgangen av november. I pressemeldingen varsler IOC at det vil bli gjennomført ytterligere flere høringer med aktuelle utøvere de nærmeste ukene.

Langrennssjef Vidar Løfshus ønsker foreløpig ikke å uttale seg om onsdagens IOC-beslutning.

- Jeg må avvente til jeg har mer info, skriver Løfshus til Nettavisen i en SMS.

Advokatene raser: - Skandaløst



Advokatfirmaet Wieschemann Rechtsanwälte, som har representert Belov og Legkov, varsler at avgjørelsen kommer til å bli anket til Idrettens voldgiftsrett (CAS) senest torsdag.

I en pressemelding går firmaet i strupen på IOCs avgjørelse.

- Avgjørelsen fortjener betegnelsen «skandale». Den spotter IOC-president Thomas Bachs uttalelse om å kun ta avgjørelser på grunnlag av sikre beviser, skriver firmaet i pressemeldingen.

Wieschemann Rechtsanwälte mener at onsdagens avgjørelse går langt forbi det McLaren-rapporten gir grunnlag for å gjøre.

STRAFFES: Russiske Jevgenij Belov straffes knallhardt av IOC. Her sammen med Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby etter den siste etappen av Tour de Ski i 2015.

Bronse til Sundby og stafettlaget



Onsdagens sjokknyhet kan innebære at Martin Johnsrud Sundby blir tildelt bronsen på 50-kilometeren i Sotsji-OL. Nordmannen gikk inn til fjerdeplass under løpet i OL, men med Legkov diskvalifisert blir trolig Røa-løperen tildelt OL-medaljen.

Sundby har tidligere vært avventene til å kommentere saken. Men overfor NRK i 2016 uttalte den norske skiprofilen at han ikke trodde russerne hadde jukset.



- Jeg nekter å tro at de har surra med noe som helst, så jeg håper det går bra for gutta, sa han til NRK i desember 2016.

Det kan også bety at det norske stafettlaget rykker opp fra fjerdeplass til tredjeplass, og dermed også til en eventuell bronsemedalje. Russland tok sølv på stafetten, bak svenskene, men foran Frankrike.

Nettavisen har forsøkt å innhente en kommentar fra Sundby etter onsdagens nyhet. Skiløperen har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Jespersen: - Rart



Chris Jespersen var en av fire nordmenn som var på det norske stafettlaget som ble nummer fire i Sotsji-OL. Onsdagens nyhet betyr trolig at han nå mottar sin første OL-medalje i posten.

Men Jespersen slipper på ingen måte jubelen løs når Nettavisen informerer ham om IOCs avgjørelse.

- Det blir i så fall rart å få den i posten, men hvis de har bevis for at de har jukset så er det bra at de blir tatt. Da har jeg lyst på medaljen, sier Jespersen til Nettavisen.

Den norske løperen som for øyeblikket er på privatlaget til Petter Northug, vil ikke gi noen ytterligere kommentarer før han vet mer om saken.

