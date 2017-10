Lei Eckhoff dropper norsk jul: - I fjor var jeg skikkelig syk. Det var ikke noe moro

I håp om å unngå enda en juleperiode med sykdom flytter trolig skiskytterprofilen Tiril Eckhoff årets julefeiring til Mellom-Europa.

De tre siste årene har OL-håpet pådratt seg ubeleilig sykdom ved å reise hjem på juleferie. I fjor var 27-åringen såpass dårlig at oppkjøringen til VM i Hochfilzen langt fra ble ideell. En reprise av det vil hun ikke ha foran karrierens andre olympiske leker.

NTB møter Eckhoff i den franske landsbyen Correncon-en-Vercours, der skiskytterne i disse dager gjør unna viktige sesongforberedelser. I høstsola understreker Norges fremste profil på kvinnesiden at den endelige sesongplanen foreløpig ikke er hogget i stein.

Samtidig begynner brikkene i puslespillet så smått å falle på plass. Mye tyder på at 27-åringen velger julefeiring i østerrikske Seefeld sammen med kjæresten Ånund Lid Byggland framfor tur hjem til familien.

Eckhoff innrømmer at det i så fall blir spesielt.

–Ja, det blir noe nytt. Men nå har jeg vært syk tre år på rad etter å ha vært hjemme i jula, så da må jeg prøve noe annet. Jeg må lære av det jeg har gjort, sier hun til NTB.

«Klipper navlestrengen»

Jenta som fikk sitt store gjennombrudd under Sotsji-OL for fire år siden har konkludert med at det å reise hjem til jul har ledet til sykdom.

– Ja, definitivt. Når du kommer hjem før jul og er veldig sliten etter tre uker borte, og så skal du besøke alle, går det ikke bra. I fjor var jeg skikkelig syk. Det var ikke moro, og etterpå var jeg i fryktelig dårlig form, sier 27-åringen – og tilføyer:

– For helsen min tror jeg det er lurt ikke å stresse for mye før jul.

– Har du feiret jul noe annet sted enn hjemme?

– Nei, så nå blir det vel å klippe navlestrengen da, smiler Eckhoff, som får kjæresten som eneste selskap i juledagene dersom planen gjennomføres.

– Kanskje vi risikerer å gå lei hverandre, etter å ha fått for mye tid sammen, spøker skiskytterprofilen.

Tiril Eckhoff har en god sesongoppkjøring bak seg og sprudlet på treningsleir i de franske alper.

Ofrer Ruhpolding-renn

Landslagstrener og storebror Stian Eckhoff stiller seg bak lillesøsterens valg og tanker rundt julehøytiden.

– Seefeld er en veldig fin plass, så jeg skjønner godt at hun tenker seg nedover. Jeg har selv gjort det samme valget én gang som aktiv, og jeg tror det er en fin måte å få senket skuldrene og tenke på seg selv. Det blir ikke så mye støy, sier han til NTB.

I tillegg til at jul i Mellom-Europa kan virke sykdomsforebyggende, ser landslagstreneren også en annen klar fordel.

– I Seefeld har du hundre prosent skiforhold utenfor hotelldøra. Hjemme kan det være mer usikkert. Nå velger hun en trygg, men samtidig trivelig og god plan, sier han.

Storebror Eckhoff antyder videre at Tiril trolig vil stille på startstrek både i verdenscuprunden i tyske Oberhof rett over nyttår og i italienske Anterselva i slutten av samme måned. Flere av rennene i tyske Ruhpolding midt i januar kan derimot bli ofret til fordel for trening.

Hovedpersonen selv er også opptatt av å få lagt inn nok mengdetrening underveis i OL-oppkjøringen.

– Ved å reise bort i jula får jeg trent veldig bra, og i tillegg får jeg lagt inn en ny treningsperiode mellom Oberhof og Ruhpolding. Det tror jeg er det beste for meg, sier Tiril Eckhoff til NTB.

