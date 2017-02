Løfshus håper å få Johaug OL-klar

ANNONSE

- Jeg er optimist med tanke på å få Therese klar til OL, sier Løfshus til NTB.

Han snakket med Johaug kort tid etter at domsavsigelsen på 13 måneder forelå, og han forteller om en skiløper som er veldig langt nede.

- Hun hadde håpet hun skulle få en kortere straff. Men jeg håper at når hun får dette litt på avstand, så får hun tilbake glimtet i øyet og kan bruke OL som en motivasjonsfaktor, sier landslagssjefen.

Han beskriver en utestengelse på 13 måneder som helt forferdelig for Johaug. Også personlig mener Løfshus at straffen er streng.

- Jeg synes selvsagt at det er strengt for et slikt uhell. Men vi har sett at lignende type saker har ligget på en minimumsstraff på ett år. Så får vi se om det kommer anker fra noen av partene her, sier Løfshus.

