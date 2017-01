Løfshus i oktober: - Samtlige har gjennomført «Ren utøver»-programmet

ANNONSE

Under Therese Johaug-saken denne uken har Antidoping Norge-programmet «Ren utøver» blitt viet mye oppmerksomhet.

Både Therese Johaug og Marit Bjørgen har uttalt at de aldri har gjennomført programmet som skulle være obligatorisk for alle landslagets utøvere.

Bakgrunn: Alt du trenger å vite om Johaug-saken

Det står i sterk kontrast til hva landslagssjef Vidar Løfshus svarte Nettavisen på et direkte spørsmål rundt utøvernes gjennomføring av programmet på et pressetreff på Ullevaal 19. oktober:

- Samtlige utøvere gikk gjennom det i 2015. Det er det samme programmet som ligger der i år (2016), men vi har sendt dem en «reminder» på at de må gjennomføre i år og, sånn at de frisker opp, sa Løfshus til Nettavisen da.

Løfshus: - Jeg tok det for gitt

Konfrontert med sine uttalelser fra oktober, da han hevdet at samtlige utøvere hadde gjennomført programmet, sier Løfshus følgende torsdag:

- Jeg tok for gitt at dette var fulgt opp av alle våre utøvere i 2015, da de hadde fått beskjed om dette, og Antidoping Norge var til stede på våre markedsdager i april 2015, sier Løfshus.

Løfshus mener landslagsledelsen nå har forsikret seg om at samtlige utøvere på landslaget har gjennomført programmet.

- Det har nå vist seg at det ikke er riktig at alle hadde fullført, noe vi allerede har beklaget, men har sørget for har skjedd igjennom iverksettelse av strakstiltak, herunder «Ren Utøver». I tillegg til «Ren Utøver», er det også riktig å understreke at alle våre utøvere gjennom rapporteringssystemet ADAMS nesten daglig må rapportere hvor de befinner seg, samt at de gjennom mange dopingprøver i løpet av et år rapporterer sin eventuelle bruk av medikamenter, sier Løfshus.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KNAPT HØRT om PROGRAMMET: Therese Johaug og hennes advokat Chistian B. Hjort.

Johaug: - Visste knapt at det fantes

Onsdag fortalte Johaug at hun følte hun ikke hadde fått god nok oppfølging av skiforbundet for å gjennomføre programmet.

- Jeg kan ikke huske en beskjed om at jeg skal gjennomføre modul én av «Ren Utøver». Jeg visste knapt at det fantes før vi fikk mail fra forbundet dagen etter pressekonferansen min, sa Johaug.

Les også: Måper over Johaug-krav

Noen timer senere sendte Norges Skiforbund ut en pressemelding der de blant annet skrev at «flere landslagsutøvere har gjennomført programmet ... også før det ble innført som strakstiltak i langrenn i oktober 2016».

- Det må vi som ledelse i langrenn ta kritikk for at vi ikke har vært flinke nok til å følge opp. Det er ikke mer komplekst enn det, sa administrativ leder i skiforbundet, Espen Bjervig til Nettavisen.

LES OGSÅ: Johaug kritisk til forbundet: - Visste knapt at det fantes

VITNET: Marit Bjørgen.





Idrettsjurist Kjenner: - Skremmende

Da Marit Bjørgen vitnet torsdag bekreftet hun å ha fått beskjed om å gjennomføre programmet, men antydet at ytterligere oppfølging var nødvendig.

- Jeg kan erindre at vi hadde besøk av en dame fra Antidoping Norge på markedsdagene. Men som profilert utøver er det veldig hektisk de dagene. Vi skulle ta kontakt med henne når vi fikk tid, men de dagene går ofte i ett for oss som er mest profilert. Da dagen var ferdig, var ikke damen fra Antidoping Norge lenger til stede, men jeg erindrer at hun var til stede på Soria Moria, der vi hadde markedsdagene, sa Bjørgen.

Les også: TV 2-ekspert tror aktoratet er i tvil

Ifølge lederen av Domsutvalget, Ivar Sølberg, var det kun fem-seks utøvere som hadde blitt registrert for å gjennomføre «Ren Utøver» fra april 2015 og fram til Johaug-saken ble kjent høsten 2016.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner mener det er svært kritikkverdig at Johaug ikke engang hadde hørt om programmet.

- At skiforbundet ikke har informert om «Ren idrett» og fulgt det man er pålagt fra Antidoping Norge, det er skremmende. Det er en grov forsømmelse, som rammer utøverne i neste omgang. De er moralsk ansvarlige, sa Kjenner til NTB.