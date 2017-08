Løfshus i sjokk over Johaug-dommen

Landslagssjef Vidar Løfshus og lagvenninne Marit Bjørgen reagerer på Johaug-dommen.

Tirsdag ble det klart at Therese Johaug har blitt dømt til 18 månderes utestengelse av Idrettenens Voldgiftsrett (CAS). Det innebærer at den norske langrennsstjernen mister OL i Sør-Korea neste år.

Landslagssjef Løfshus er svært skuffet over avgjørelsen i CAS.

- Jeg er i sjokk og synes dette er veldig vanskelig å håndtere, sier Løfshus i en pressemelding.

- Nå er det viktigste at Therese og alle involverte i denne saken blir tatt best mulig vare på. Når Therese blir en del av landslaget igjen skal vi alle gjøre det vi kan for at hun får den hjelpen hun trenger, sier landslagssjefen.

Også lagvenninne Marit Bjørgen er skuffet over straffen.

- Jeg mener lengden på utestengelsen er dypt urettferdig, sier Bjørgen.

- Jeg har det vondt og er fortvilet over at Therese må betale en så høy pris i en sak hvor hun er trodd på alle punkter. Dette viser at rettssikkerheten til oss utøvere er veldig sårbar, sier Bjørgen.